Master. Presentato il Trofeo delle Regioni su pista

Conferenza stampa di presentazione, questa mattina a Mondovì (CN), del Trofeo Master delle Regioni su pista in programma sabato 4 settembre nella cittadina cuneese.

Presentato oggi in Municipio a Mondovì il Trofeo delle Regioni Master su pista che si disputerà nella cittadina cuneese sabato 4 settembre con l’organizzazione dell’Atletica Mondovì-Acqua San Bernardo, il supporto del Comune e di FIDAL Piemonte. Nella conferenza stampa odierna il sindaco Paolo Adriano, nel fare gli onori di casa, ha ricordato come quest’evento debba rappresentare per la città un’occasione di promozione e accoglienza turistica, oltre che un segnale di ripartenza. Presenti anche l’Assessore allo Sport Luca Robaldo (collegato in remoto), la Presidente di FIDAL Piemonte Clelia Zola (“Sono orgogliosa che un evento istituzionale dell’atletica in pista di portata nazionale torni in Piemonte” – ha dichiarato) e, in rappresentanza dell’Atl. Mondovì Fabio Boselli, Enrico Priale e il Consigliere Regionale FIDAL Piemonte Michela Sibilla.



Dal punto di vista tecnico tra le regioni presenti con la propria squadra over 35: Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Sicilia oltre naturalmente ai padroni di casa del Piemonte. Le iscrizioni scadranno ufficialmente mercoledì 1 settembre. Per molti atleti si tratterà dell’ultima occasione per testare la propria condizione in vista dei campionati italiani individuali su pista in programma dal 9 al settembre a Rieti. Proprio la vicinanza con l’evento tricolore, d’altro canto, ha però causato alcune defezioni tra le regioni e tra gli atleti partecipanti. Ciononostante l’evento del 4 settembre si annuncia come una giornata di festa per lo sport e per la città di Mondovì.

30 Agosto 2021