Master. I tricolori dei 10km e dei 100km

Assegnati a Paratico i titoli italiani dei 10km di corsa su strada. La prova tricolore dei 100km si è svolta invece a Imola. Pioggia di medaglie per gli atleti piemontesi.

Pioggia di medaglie per il Piemonte negli appuntamenti tricolori su strada dedicati ai master.

a ParaticoTitolo italiano nella categoria SF50 per Carla(Rari Nantes Torino) con 37:44. Nella categoria SF55 successo per Ignazia(ASD Borgaretto 75) con 42:33; vittoria anche per il suo compagno di club Giuseppenella categoria SM85, con crono finale di 54:22. Un altro titolo italiano arriva nella categoria SF80 dove il successo va a Venerina(GSPT 75) con 1h17:27.Medaglia d’argento per Cristina(Atl. Roata Chiusani), categoria SF65, con 45:07. Secondo posto tricolore anche per Andrea(ASD Baudenasca) nella categoria Sm50, con 34:20.Medaglia di bronzo per Massimo(ASD Dragonero) nella categoria SM55 con 36:02. Terzo posto nella categoria SF40 per Francesca(GAV) in 38:03. [ RISULTATI