Marcia. Al via la stagione nazionale da Pescara

Stefano Chiesa in gara per il tricolore dei 35km, Federico Tontodonati impegnato sui 20km. Nella prima prova del CdS di marcia in palio anche i titoli italiani master dei 20km.

Domenica 16 gennaio prende il via da Pescara la stagione della marcia azzurra. È infatti in programma la prima prova su strada del CdS di marcia, valevole anche come campionato italiano individuale senior e promesse sui 35km e come campionato italiano individuale master sui 20km. In programma anche la 20km senior e promesse, e i 10km per le categorie juniores e allievi maschile e femminile.



Tra i piemontesi in gara, spicca la presenza degli azzurri Federico Tontodonati (Fiamme Azzurre), al via nella 20km, e Stefano Chiesa (Carabinieri) che invece si cimenterà sui 35km. Al femminile, sulla distanza più lunga sarà invece impegnata Rosetta La Delfa (UGB). In gara sui 20km, nelle prove assolute, anche i portacolori del Battaglio CUS Torino Ettore Bertolini, Giorgio Giuliani e Chiara Verteramo, con Daniele Viglione (Atl. Alba). Tra gli juniores da seguire Anita Laiolo (UGB) e Matteo Mandarino (Sisport) mentre Beatrice Bertolone (Battaglio CUS Torino) sarà al via tra le allieve.



Per quanto riguarda i master, da seguire i portacolori degli Amatori Masters Novara Fabio Aina, Vincenzo Fortunato, Alberto Pio e Giuseppina Comba, e Diego Paolo Fissore (Atl. Fossano ’75).



File allegati:

13 Gennaio 2022