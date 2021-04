Maratona. Per Straneo sfuma Tokyo, Brogiato PB

All'aeroporto di Siena Ampugnano miglior risultato di sempre per una maratona femminile corsa in Italia con 2h20:08 corso dalla keniana Tanui. Straneo fallisce il pass per Tokyo di circa un minuto (2h30:33), Brogiato PB con 2h34:24.

Gara da record nella maratona all’aeroporto di Siena Ampugnano. Tra le donne arriva il miglior risultato di sempre sulle strade italiane con il successo della keniana Angela Tanui, che in 2h20:08 demolisce di oltre due minuti il crono di 2h22:25 ottenuto dalla connazionale Vivian Kiplagat nel 2019 a Milano.





Valeria Straneo (Laguna Running) insegue il sogno olimpico che si trova a 2h29:30, un crono che l’alessandrina ha nel mirino fino a circa cinque chilometri dall’arrivo, prima della flessione nella parte conclusiva. Il sogno della terza Olimpiade rimane a circa un minuto (2h30:33 il suo tempo) per la Straneo, vicecampionessa mondiale nel 2013, comunque in grado di esprimersi di nuovo intorno alle due ore e mezza come nelle ultime stagioni. “Ho dato veramente tutto - commenta la portacolori del Laguna Running - e non ho rimpianti, più di così non potevo fare anche se ovviamente c’è un po’ di dispiacere.

Ci ho sperato fino al 37esimo chilometro, poi è mancato qualcosa nel finale senza però mollare. Percorso filante, peccato per il meteo non ideale tra pioggia e umidità, ma ho cercato di rimanere coperta nei tratti più esposti al vento. La preparazione è stata difficile, in questo periodo particolare, e devo fare i conti con l’età. Ho lavorato al massimo con il mio coach Stefano Baldini e perciò sono comunque contenta. Mi diverto ancora a correre - conclude la primatista italiana (2h23:44 nel 2012) - e dopo un po’ di riposo penserò a qualche gara su distanza più breve”.



Sara Brogiato (Aeronautica), 23esima in 2h34:24 che toglie due minuti e mezzo al suo primato di 2h36:57, realizzato a Valencia nel 2019. “Ciò che non distrugge insegna, e io oggi ho imparato molto! Un PB va comunque sempre festeggiato.. “ posta Brogiato su facebook a commento della gara di ieri che le da maggiore consapevolezza dei propri mezzi e la certezza di poter valere anche su queste distanze.



12 Aprile 2021