Maratona. Ecco i campioni regionali 2021

Successo per la decima edizione della Lago Maggiore Marathon, che ha assegnato i titoli regionali dei 42km e 195 metri. Record di iscritti, sommando tutte le distanze, con 2.500 atleti al via.

Successo per la 10ma edizione della SPORTWAY Lago Maggiore Marathon di domenica 7 novembre. Al via delle quattro manifestazioni (42 km, 33 km, 21 km e 10 km sia in versione competitiva sia non competitiva) si sono presentati 2.500 atleti, un numero che ha regalato all’evento il nuovo record di iscritti (il precedente era di 2.355, fatto registrare dall’edizione del 2014).

La maratona, in occasione del suo decimo compleanno, è tornata a calcare terreni e strade delle prime edizioni: da Arona a Verbania in senso orario lungo tutto il lago, per un tracciato ancora più panoramico e più affascinante capace di legare in modo sempre più stretto la corsa su strada con la natura. Proprio in questa stupenda cornice, sono stati assegnati anche i titoli regionali della specialità; i neo campioni regionali sono stati premiati dalla presidente FIDAL Piemonte Clelia Zola.



42 KM (partenza da Arona e arrivo a Verbania) – A salire sul gradino più alto del podio della distanza regina è stato Ennio Frassetti (Sport Project VCO) con il tempo di 2:28’56”, che ha preceduto Lorenzo Perlo (ASD Atl. Avis Bra Gas, 2:30’02”) e William Talleri (ASD 3’30” Team) 2:32’37”. Frassetti, originario di Crevola Dossola, si è così aggiudicato anche il titolo regionale: “All’inizio mi sono accodato agli atleti della mezza maratona con il mio amico Mauro Bernardini, che come promesso mi ha aiutato nei primi chilometri. Fino al 21° km l’ho gestita bene, pur avendo patito il vento nella zona di Lesa e di Stresa. Alla fine è andata bene, questo è un sogno nel cassetto che si avvera. Avevo già corso questa maratona sei anni fa, mi ero classificato terzo, poi infortuni e altri problemi non mi hanno più permesso di correrla fino a questa edizione. Il percorso merita davvero, è molto panoramico, abbastanza nervoso, il giusto; e poi con questa giornata di sole, è stato tutto perfetto. Questa è la mia prima vittoria in una maratona e vincerla sui tracciati di casa ha davvero un gusto particolare”.

Dragonero , 3:29’23”), decima assoluta. Tra le donne non ha avuto rivali Laura(ASD Aries Como Athletic Team), che è giunta al traguardo dopo 2:57’34” costringendo alla seconda e terza piazza, con distacchi importanti, Yvette Moro(Azzano Runners, 3:10’04”) e Carmen De(ASD Atletica Pidaggia 1528, 3:16’38”). Il titolo regionale è invece andato ad Antonella, 3:29’23”), decima assoluta.



33 KM (partenza da Arona e arrivo a Verbania) – Vittoria tutta trentina nella 33 km con Alessandro Degasperi (Trentino Running Team, 1:56’06”) e Arianna Lutteri (ASD Team KM Sport, 2:17’21”). Il campione di triathlon, che ha scelto il Lago Maggiore per rifinire la sua preparazione in vista della Firenze Marathon del 28 novembre, ha preceduto Stefano Velatta (Maratoneti Genovesi, 1:56’14”) e Fabio Gala (Atletica Brescia Marathon, 1:56’18”); Lutteri è stata più veloce di Magdalena Peruzzi (U.P. Policiano Arezzo Atletica, 2:32’55”) ed Emanuela Castelnuovo (England Athletics, 2:34’19”).



21 KM (partenza da Arona e arrivo a Stresa) – Riccardo Vanetti (Podistica Pontelungo Bologna) è stato il primo atleta a tagliare il traguardo della 21 km. Il suo tempo 1:12’43” gli ha permesso di avere la meglio sullo svizzero Lucien Epiney (1:13’27”) e Federico Pisani (G.A.M. Whirpool, 1:13’56”). In campo femminile, la regina della mezza è stata Giulia Merola (Almosthere ASD, 1:26’29”), davanti a Stefania Pulici (Brontolo Bike ASD, 1:27’29”) e Anna Caporusso (G.S. Avis Ivrea, 1:29’11”).



10 KM (partenza da Fondotoce-Piano Grande e arrivo a Verbania) – Luca Ronchi (Sport Project VCO, 32’56”) e Rosanna Urso (Atl. Arcisate, 39’27”) hanno dominato la distanza più corta della giornata. Sono saliti sul secondo gradino del podio Federico Polo (Sport Project VCO, 35’07”) e Irene Glarey (Atletica Sandro Calvesi, 39’47”), sul terzo Matteo Fodrini (Sport Project VCO, 35’38”) e Federica Cerutti (Sport Project VCO, 41’14”).



– Luca(Sport Project VCO, 32’56”) e Rosanna Urso (Atl. Arcisate, 39’27”) hanno dominato la distanza più corta della giornata. Sono saliti sul secondo gradino del podio Federico Polo (Sport Project VCO, 35’07”) e Irene Glarey (Atletica Sandro Calvesi, 39’47”), sul terzo Matteo Fodrini (Sport Project VCO, 35’38”) e Federica Cerutti (Sport Project VCO, 41’14”).(da comunicato stampa organizzatori) I CAMPIONI REGIONALI DI MARATONA

UOMINI

Assoluto e SM40: Ennio Frassetti (Sport Project VCO)

SM35: Alessandro Lacqua (Sport Project VCO)

SM45: Claudio Ravera (ASD Dragonero)

SM50: Valerio Sacchetto (Atl. Avis Marathon Verbania)

SM55: Paolo Erminio Crivellari (Bio Correndo Avis)

SM60: Ezio Burdino (Team Marathon)

SM65: Francesco Oprandi (Avis Marathon Verbania) DONNE

Assoluto e SF45: Antonella Taricco (ASD Dragonero)

SF35: Lucia Reggio (Base Running)

SF50: Roberta Bombaci (ASD Brancaleone Asti)

SF55: Angela Anni (Pod. Arona)

SF60: Nicoletta Rossetti (ASD Castiglione Ossola)

08 Novembre 2021