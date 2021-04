Lingua e Bani in Coppa Europa Lanci

I due torinesi sono chiamati a vestire la maglia azzurra il prossimo 8 e 9 maggio a Spalato. Entrambi hanno all'attivo 26 presenze in nazionale.

Il Direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato i convocati per la Coppa Europa di lanci, in programma a Spalato, in Croazia, nel weekend dell’8 e 9 maggio. Sono 22 i lanciatori selezionati (12 uomini e 10 donne) per partecipare al tradizionale evento continentale, di nuovo in calendario dopo un anno di stop per il Covid.

Lingua (ASD Marco Lingua 4ever), classe 1978, specialista del lancio del martello; e di Zahra Bani (Fiamme Azzurre), classe 1979, specialista del giavellotto. Entrambi hanno al loro attivo 26 presenze in maglia azzurra. Lingua nell'inverno ha conquistato il suo 15mo titolo italiano e vanta un primato stagionale di 74,23. Bani invece è reduce dal 54,51 realizzato domenica sulla pedana di Verbania.



28 Aprile 2021