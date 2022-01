Lanci Invernali. A Novara la prima fase regionale

Tra gli iscritti alla manifestazione di domenica 30 gennaio anche gli azzurri Daisy Osakue (disco) e Marco Lingua (martello).

27 Gennaio 2022

Nel fine settimana dell’atletica piemontese, protagonisti i lanci invernali, con la prima fase del Campionato Regionale che si disputerà a Novara. Oltre 150 gli iscritti tra cui figurano iscritti anche due azzurri: Daisy Osakue (Fiamme Gialle) e Marco Lingua (ASD Marco Lingua 4ever) al debutto stagionale. Entrambi ammessi di diritto alla finale nazionale di Mariano Comense (5-6 marzo) perché al primo e al secondo posto delle graduatorie nazionale delle rispettive specialità, i due piemontesi sono però pronti a rompere il ghiaccio nella stagione 2022, e verificare così la propria condizione. Osakue, tornata stabilmente ad allenarsi in Italia, nel 2021 con 63,66 metri uguagliò il record nazionale di lancio del disco. In gara troverà anche l’americana Nora Monie, atleta con un personale nel disco da 58,05 metri. Lingua, campione italiano in carica, chiuse la stagione con 74,27 metri nel martello, secondo in graduatoria alle spalle di Simone Falloni. Nel martello femminile spicca la presenza di Elisa Foresta (Battaglio CUS Torino), vicecampionessa italiana u23 in carica. Nelle categorie giovanili, tra gli atleti da seguire Filippo Maria Iacocca (Vittorio Alfieri Asti), campione italiano allievi di lancio del martello, alla sua prima gara nella categoria juniores. Prima gara nella categoria allieve invece per Vittoria Rapetti (Atl. Alessandria), bronzo ai tricolori cadetti 2021 nel giavellotto.