Lago Maggiore a Wanders e Beccaria

Lo svizzero Julien Wanders e la cuneese Lorenza Beccaria sono i vincitori della Lago Maggiore Half Marathon. Secondo classificato Sondre Moen, impegnato in un test pre-olimpico così come l'elvetico.

Nella 13esima edizione della Lago Maggiore Half Marathon, da Stresa a Verbania, è lo svizzero Julien Wanders ad aggiudicarsi l’attesa sfida con il norvegese Sondre Nordstad Moen. Il duello tra il primatista europeo della mezza e l’ex recordman continentale della maratona va all’elvetico in 1h02:42 con diciotto secondi di vantaggio sull’avversario, secondo in 1h03:00. Fin dall’inizio la gara viene impostata su un buon ritmo dalla lepre, il keniano Boniface Kibiwott, che assolve il suo compito passando in 29:20 al decimo chilometro. Per lo svizzero Wanders era in programma un test sui 15 km ma a quel punto decide di proseguire e conquista il successo. Terza piazza per il keniano Matthew Kibarus, staccato già dal 7° km, che chiude arretrato in 1h07:52.



“Era una prova per le Olimpiadi - il commento del coach Renato Canova, allenatore di entrambi gli atleti - sia per Wanders, annunciato a Tokyo nei 10.000 metri, sia per Moen, che farà la maratona a Sapporo in un clima caldo e umido, simile a quello trovato qui. Moen era carico di lavoro e aveva poca brillantezza muscolare, invece Wanders più fresco, con meno chilometri nelle gambe: avrebbe dovuto fare solo 15 km, con gli ultimi due il più forte possibile.

Ha corso il quindicesimo in 2:45, dopo il sedicesimo in 3:22 ha provato ad attendere Moen, ma visto che non arrivava ha tenuto a circa 3:10 per andare a vincere in tranquillità" . Quarto assoluto e primo degli italiani è Alessio D'Alessandro (Podistica Torino) in 1h09:51 per ricevere il Trofeo Aldo Sassi.



Al femminile dominio incontrastato dell’azzurra di corsa in montagna Lorenza Beccaria (Atl. Saluzzo), subito in testa fin dalle prime battute, che taglia il traguardo in 1h20:10 e viene premiata con il Trofeo Patrizia Pizzi. Ampio il margine sulla svizzera Samira Schnueriger che conclude la sua prova in 1h24:56 e podio femminile completato da Elisa Almondo (Dragonero, 1h31:16).

Tanti i podisti in azione, nell’evento organizzato da sempre dalla Sport Pro-Motion, sul panoramico percorso lungo le sponde del Lago Maggiore. L’emozione più forte arriva qualche minuto prima del via, con un minuto di silenzio in ricordo della tragedia della funivia del Mottarone, che ha lasciato una profonda ferita nella comunità locale e non solo. Sui pettorali di tutti i partecipanti il numero 14 e un cuore, in onore delle vittime. Un’edizione speciale, dopo quella annullata nell’aprile del 2020: inedita la data nel mese di giugno e anche l’orario di partenza alle 18 del sabato. Nella 10 chilometri, partita alle 19 da Fondotoce, tagliano il traguardo in prima posizione l’atleta locale Marco Giudici (31:23) e l’emergente ventenne Giovanna Selva (35:43), ambedue della Sport Project Vco.



(da comunicato stampa organizzatori)

20 Giugno 2021