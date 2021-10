La grande atletica al Circuito città di Biella

Sabato 16 ottobre una prova inedita di marcia a coppie al via nel centro cittadino con i campioni olimpici della 20km Stano e Palmisano. Sui 3000 metri Crippa con Abdelwahed e Arese al maschile, al femminile Arnaudo.

Sabato 16 ottobre la grande atletica fa tappa in Piemonte. La 29ma edizione del Circuito Città di Biella, organizzata da Biella Sport Promotion e Gac Pettinengo in collaborazione con Ki Run e la sezione Biella Running di Pietro Micca, presenta infatti un programma in grado di soddisfare davvero tutti gli appassionati. Nel bellissimo scenario del centro storico cittadino si comincerà con il Palio del Miglio aperto a tutte le categorie da Allievi a Master, i Campionati Regionali Giovanili di Corsa su Strada (cadetti/e e ragazzi/e), la staffetta di Marcia, i 3000 metri di corsa su strada. Ospiti, poi, i ragazzi Special Olympics di Asad che a fine mese prenderanno parte agli Smart Games a Biella.

Scorrendo la start list, non c’è davvero bisogno di presentazioni. Al via ci saranno infatti i campioni olimpici della 20km Massimo(Fiamme Oro) e Antonella(Fiamme Gialle) che, gli organizzatori assicurano, non faranno solo una passerella ma saranno impegnati davvero per vincere la competizione. La prova di marcia sarà a staffetta. Gli atleti, suddivisi in coppie, estratte a sorte, formate da un uomo e una donna, percorreranno quattro volte a testa l'anello di 800 metri, con partenza in Via Duomo, per un totale di 8 giri a coppia. A partire saranno gli uomini, che poi daranno il cambio alle compagne. Si tratta di una formula atipica e innovativa, non presente in nessuna altra manifestazione.

Al via ci saranno tra gli altri anche l’olimpionico Federico Tontodonati (Aeronautica), i portacolori del G.S. Carabinieri Stefano Chiesa e Nicole Colombi, Federica Curiazzi (Atl. Bergamo) e le atlete di casa Rosetta La Delfa e Anita Laiolo (UGB). Non sarà la prima volta della marcia a Biella. Il Circuito Città di Biella, infatti, è nato nel 1992 e proprio quell’anno gareggiarono in città anche due stelle della nazionale italiana: Elisabetta Perrone (che ha estratto le coppie al via della staffetta) vinse davanti ad Annarita Sidoti. Da quell’edizione, nelle sette successive, sino al 1999, calpestarono i cubetti del centro storico biellese campioni di altissimo livello nelle liste mondiali della marcia: solo per citarne alcuni, Ileana Salvador, Michele Didoni, Giovanni Perricelli, Erica Alfridi, Giovanni De Benedictis, Ivano Brignetti, i leggendari russo Mikhail Shcjennikov e Ilya Markov e Elena Nikolaeva.