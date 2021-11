Incarichi federali per cinque piemontesi

I tecnici Paolo Germanetto e Gianni Crepaldi confermati nella struttura tecnica nazionale. Per Gennaro Boccia incarico nella ricerca scientifica. Per Antonio Dotti e Fausto Riccardi incarico nelle Commissioni Onorificenze e Carte Federali.

Sono cinque i piemontesi che hanno ricevuto un incarico nella nuova struttura federale. È quanto emerge al termine del Consiglio Nazionale dell’11 novembre che ha visto varare la nuova struttura tecnica nazionale e le Commissioni Carte Federali e Onorificenze.



Nella struttura tecnica, guidata da Antonio La Torre, che guiderà il movimento nazionale sino alle Olimpiadi di Parigi 2024, sono stati confermati nei loro ruoli Paolo Germanetto e Gianni Crepaldi, rispettivamente come Coordinatore Tecnico della Corsa in Montagna, Trail e Ultradistanze il primo, e come collaboratore del settore mezzofondo per l’attività assoluta e giovanile il secondo. Conferme preannunciate per entrambi. Con Paolo Germanetto alla guida il settore montagna in particolare ha conquistato numerose medaglie internazionali, garantendo all’Italia una posizione tra le migliori nazioni europee nella specialità. Tra gli atleti seguiti da Gianni Crepaldi, che ora collaborerà con il nuovo responsabile di settore Federico Leporati, segnaliamo tra tutti Anna Arnaudo, autrice di un 2021 da vera protagonista nella categoria u23 come in quella assoluta, sia nella pista che nel cross.

Prima nomina in ambito federale nazionale per Gennaro Boccia, che collaborerà con il settore tecnico nell’ambito della ricerca scientifica. Ricercatore presso il SUISM di Torino, ateneo presso il quale attualmente tiene corsi di chinesiologia e teoria dell’allenamento nella sede di Cuneo, ha all’attivo numerose pubblicazioni. Nel 2019 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale come professore associato. Nel suo curriculum anche un’esperienza all’estero di sei mesi presso l’Università di Birmingham (School of Sport, Exercise and Rehabilitation Sciences) nel 2017.



Anche per quanto riguarda Fausto Riccardi e Antonio Dotti si tratta di un ritorno nelle rispettive Commissioni Nazionali. Il biellese Riccardi, presidente dell'Unione Giovane Biella, è stato confermato come membro della Commissione Carte Federali, che in passato ha anche presieduto, mentre il pinerolese Dotti, tecnico di Luminosa Bogliolo, è stato nuovamente chiamato a far parte della Commissione Onorificenze.



A tutti loro le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro della Presidente Clelia Zola e di tutto il Consiglio Regionale piemontese.

12 Novembre 2021