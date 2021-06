Il Piemonte u18 per il Trofeo Dallavo

Ufficializzata la squadra regionale u18 che prenderà parte al Trofeo Dallavo, in programma a Cles (TN) sabato 19 giugno.

Sabato 19 giugno a Cles (TN) si disputerà la 19ma edizione del Trofeo Dallavo, nel cui programma tecnico è stata inserita una competizione per rappresentative regionali u18. Il Piemonte ha aderito alla manifestazione cui prenderà parte insieme alle squadre di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Alto Adige e Trento. Una bella occasione per gli atleti della categoria allievi/e per confrontarsi con i pari età di fuori regione.

ALLIEVE

Nome Cognome Società 100m

Lucrezia Filiberti Atl. Stronese-Nuova Nordaffari Ilaria Contran S.A.F.Atletica Piemonte 1500m Anastasia Zucco Atl. Stronese-Nuova Nordaffari Sofia Cafasso Battaglio CUS Torino 400hs Simbiat Ayokaose Biobaku Team Atl. Mercurio Novara Giulia Ingenito Sisport Lungo Elena Comollo Sisport Alice Gaggini Atl. Venaria Reale Giavellotto Annalisa Pastore Atl. Stronese-Nuova Nordaffari Beatrice Del Guasta Si-Sport S.Stefano Borgomanero

Di seguito le convocazioni della squadra del Piemonte e la logistica di viaggio.



ALLIEVI

Nome Cognome Società 100m

Simone Menchini Sisport Francesco Viotti S.A.F.Atletica Piemonte 1500m Gabriele Angiono Battaglio CUS Torino Vincenzo Maria Matarazzo Atl. Roata Chiusani 400hs Francesco Moreno Ibidi S.A.F.Atletica Piemonte Alto Davide Bonino Atl. Strambino Stefano Demo Atl. Canavesana Peso Jamine Egharevba S.A.F.Atletica Piemonte Emanuele Peano ASD Borgaretto 75

ritrovo: venerdì 18/6/2021 – palavela - torino – ore 13.45

partenza: venerdì 18/6/2021 – palavela - torino – ore 14.00

fermate intermedie: santhià - ore 14.45

ritorno: sabato 19/6/2021– ore 18.00 circa partenza da cles

mezzo di trasporto: pullman 52 posti

conferme o disdette

si invitano le società (attraverso un responsabile unico per ogni società) a confermare a fidalpiemonte@fidal.it entro il 15/6/2021 (indicando un cellulare di riferimento dell'atleta e taglie per il materiale)

pranzo

cestino pranzo a cura dell’organizzazione. si prega di comunicare eventuali esigenze alimentari particolari (es. allergie, celiachia....)

si ricorda che gli atleti devono presentarsi con il materiale sportivo consegnato in precedenti occasioni da FIDAL PIEMONTE

non si accetteranno conferme telefoniche o via SMS ma esclusivamente via email