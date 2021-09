Il Piemonte per il Trofeo Arge Alp

Sabato 18 e domenica 19 settembre a Locarno il Trofeo Arge Alp, manifestazione per rappresentative regionali assolute. Il Piemonte parteciperà per la prima volta in qualità di ospite.

Sabato 18 e domenica 19 settembre a Locarno (Svizzera) si svolgerà il Meeting Internazionale Arge Alp, manifestazione per rappresentative regionali assolute. Le regioni membro sono la Baviera (Germania), Salisburgo, Tirolo e Vorarlberg (Austria), la Lombardia il Trentino e l'Alto Adige (Italia), nonché il Cantone di San Gallo, il Cantone Ticino e il Cantone dei Grigioni (Svizzera). Il Piemonte parteciperà alla manifestazione in qualità di ospite per la prima volta. Causa COVID lo scorso anno non si era poi potuto disputare la manifestazione che quest'anno invece torna sotto i riflettori.



Ricordiamo a tutti i partecipanti che, per quanto riguarda la normativa anti-Covid, in Svizzera è obbligatorio l'uso del Green Pass (due dosi) per accedere al campo gara. Chi non fosse in regola è pregato di segnalarlo con la massima urgenza a fidalpiemonte@fidal.it

DONNE

Nome Cognome Società 100m

Agnese Musica Novatl. Chieri Rachele Torchio ASD Hammer Team 200m Agnese Musica Novatl. Chieri Silvia Nicola Zegna 400 Francesca Bianchi Atl. Fossano '75 Clarissa Vianelli Novatl. Chieri 800 Martina Brangero Atl. Alba 3000 Giovanna Selva Sport Project VCO Arianna Reniero Atl. Stronese-Nuova Nordaffari 100hs Chiara Sala G.S. Zegna Milica Travar G.S. Zegna 400hs Ludovica Cavo Atl. Serravallese Matilde Benedetta Botto Atl. Fossano '75 Peso Ilaria Zanetti Battaglio CUS Torino Luisa Emovon Team Atl. Mercurio Novara Disco Claudia Andreea Chirilà Atl. Strambino Anna Bertin Atl. Pinerolo Giavellotto Francesca Paolin Atl. Castell'Alfero TFR Anna Bertin Atl. Pinerolo Alto Federica Parigi Atl. Asti 2.2 Ludovica Portonaro Atl. Strambino Asta Matilde Benedetta Botto Atl. Fossano '75 Valeria Pagliassotto Atl. Canavesana Lungo Chiara Sala G.S. Zegna Milica Travar G.S. Zegna 4x100 da definire sul posto 4x400 da definire sul posto

UOMINI



Nome Cognome Società 100m

Simone Menchini Sisport Mattia Jason Ndongala Sisport 200m Mattia Jason Ndongala Sisport 400 Giovanni Rinaldi Atl. Fossano '75 Stefano Mosca UGB 800 Andrea Grandis Atl. Susa Adriano Aschieris Andrea Vair Atl. Susa Adriano Aschieris 5000 Marco Giudici Sport Project VCO 110hs Andy Gatto Atl. Roata Chiusani Giovanni Rinaldi Atl. Fossano '75 400hs Raffaele Leone Atl. Canavesana Peso Mattia Mirenzi Atl. Team Carignano Giorgio Callegari Sisport Disco Filippo Maria Iacocca Vittorio Alfieri Asti Andrea Allegretti Vittorio Alfieri Asti Giavellotto Livio Mastrangelo Atl. Saluzzo Alex Oliviero Atl. Strambino Alto Alessandro Massa Atl. Roata Chiusani Alessandro Graziano Atl. Castell'Alfero TFR Asta Simone Demichelis Atl. Fossano '75 Mattia Rocco Atl. Castell'Alfero Lungo Federico Scarselli Novatl. Chieri 4x100

da definire sul posto 4x400

da definire sul posto



