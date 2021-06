Golden Gala con quattro piemontesi

Paolo Dal Molin, Linda Olivieri, Daisy Osakue e Stefano Sottile impegnati domani nella tappa italiana della Wanda Diamond League

Quattro piemontesi in gara domani, giovedì 10 giugno, al Golden Gala di Firenze.



La tappa italiana della Wanda Diamond League vedrà scendere in pista l’ostacolista Paolo Dal Molin (Fiamme Oro); per il bronzo agli Europei Indoor di Torun sui 60hs, quella di Firenze sarà la terza uscita stagionale sui 110hs, dove vanta un primato stagionale di 13.56 (+1.6). Impegnata sugli ostacoli anche Linda Olivieri (Fiamme Oro), attesa al via del giro di pista con barriere; la novarese ha vestito la maglia azzurra in Coppa Europa a Chorzow conquistando un ottimo terzo posto con il primato stagionale di 56.17.



Nella pedana del disco prima gara dell’anno in Italia per la discobola azzurra Daisy Osakue (Fiamme Gialle), al rientro negli States dove si era espressa già sopra i 61 metri. Sulla pedana del salto in alto invece, dove impazzeranno gli attesi protagonisti Gianmarco Tamberi e Mutaz Barshim, ci sarà spazio anche per Stefano Sottile (Fiamme Azzurre); il piemontese è da poco rientrato alle competizioni dopo essere stato costretto ai box da un leggero infortunio.



File allegati:

- GLI AZZURRI DEL GOLDEN GALA Nella pedana del disco prima gara dell’anno in Italia per la discobola azzurra Daisy(Fiamme Gialle), al rientro negli States dove si era espressa già sopra i 61 metri. Sulla pedana del salto in alto invece, dove impazzeranno gli attesi protagonisti Gianmarco Tamberi e Mutaz Barshim, ci sarà spazio anche per Stefano(Fiamme Azzurre); il piemontese è da poco rientrato alle competizioni dopo essere stato costretto ai box da un leggero infortunio.

09 Giugno 2021