Giuseppe Buriasco Fiduciario Regionale GGG

In seguito al risultato dell’Assemblea Regionale Elettiva Straordinaria del Gruppo Giudici Gare dello scorso 28 dicembre, il Fiduciario Nazionale GGG Pier Luigi Dei ha nominato Giuseppe Buriasco Fiduciario Regionale e Vincenzo Reale Vice Fiduciario.

In seguito al risultato dell’Assemblea Regionale Elettiva Straordinaria del Gruppo Giudici Gare del Piemonte dello scorso 28 dicembre, il Fiduciario Nazionale GGG Pier Luigi Dei ha nominato Giuseppe Buriasco Fiduciario Regionale e Vincenzo Reale Vice Fiduciario. Si tratta dei due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze, rispettivamente 80 (Buriasco) e 67 (Reale).



“Ringrazio tutti i giudici della regione che mi hanno accordato la loro preferenza e in generale tutti i colleghi che hanno partecipato alle assemblee in un momento non facile a causa della pandemia. Mi auguro di riuscire a lavorare insieme a tutto il gruppo nelle migliori condizioni per l’atletica regionale, e di riportare quella giusta armonia necessaria per il buon funzionamento dei servizi che offriamo al nostro mondo. Ringrazio anche il Comitato Regionale FIDAL Piemonte con il quale siamo pronti a collaborare nel pieno rispetto dei ruoli per il bene dell’atletica piemontese.”



Ricordiamo che, oltre a Buriasco e Reale, sono stati eletti nella giunta regionale (in ordine alfabetico) Generelli Mario (42), Griseri Fabrizio (30), Magnetti Umberto (59), Marangoni Gino (46) e Vico Vittorio (43).

13 Gennaio 2022