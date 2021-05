Giovanna Selva PB sui 1500 a Zogno

L'ossolana, fresca di convocazione per la Coppa Europa dei 10.000 metri di sabato 5 giugno a Birmingham, timbra ieri a Zogno il suo nuovo primato personale sui 1500 correndo in 4:26.28. In gara sulla stessa distanza anche Pietro Riva.

27 Maggio 2021

Dopo l’ufficializzazione della convocazione in azzurro per la Coppa Europa dei 10.000 metri un’altra soddisfazione per Giovanna Selva (Sport Project VCO) arriva dai 1500 metri. L’ossolana infatti ieri 26 maggio a Zogno, in occasione del Silver Meeting “Vincenzo Leggieri”, ha stabilito il suo nuovo primato personale sulla distanza correndo in 4:26.28: il suo precedente primato risaliva allo scorso anno a Bellinzona, dove corse in 4:38.83. Sulla stessa distanza, nella prova maschile Pietro Riva (Fiamme Oro), anche lui fresco di convocazione per la Coppa Europa dei 10.000 metri, ferma il cronometro in 3:44.98.



