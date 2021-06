Giaveno. MPI per Bagaini (FISPES) sui 400 metri

Al Meeting Regionale Memorial Fratel Mario e Fratel Carlo bel 400 metri maschile con Robbin davanti a Tricca e la MPI di Bagaini nella categoria T47. Nnachi si aggiudica il lungo e i 100 metri. Bene Cavo sui 400 metri.

Successo per il Meeting Regionale di sabato 12 giugno a Giaveno (19° Memorial Fratel Mario e 14mo Memorial Fratel Carlo). Poco meno di 300 giovanissimi atleti della categoria esordienti nelle prove del mattino in pista, a testimoniare il desiderio anche per loro di riprendere l’attività agonistica, costretta allo stop dalla situazione legata alla pandemia.



Per quanto riguarda i risultati, spicca il nuovo record italiano nella categoria Fispes T47 per Riccardo Bagaini sui 400 metri. Il novarese, portacolori dell’Atl. Sandro Calvesi come FIDAL e della Sempione 82 nelle gare Fispes, ha corso in 50.56 migliorando il precedente limite, che già gli apparteneva, di 50.92 corso a Bydgosczc in occasione dei Campionati Europei: in Polonia quel crono gli era valso il terzo posto e la medaglia di bronzo. Con 50.56 Bagaini è quinto assoluto nella classifica FIDAL della gara.



Nella panoramica complessiva dei risultati, in evidenza ancora i 400 metri con Jean Marie Robbin (Atl. Sandro Calvesi) primo al traguardo in 47.19 davanti a Michele Tricca (Fiamme Gialle), secondo in 47.74, terzo Stefano Carena (S.A.F.Atletica Piemonte) con 48.00. Sui 100 metri successo di Davide Panero (Battaglio CUS Torino) con 10.95 (-0.7) davanti a Michele Tricca, secondo ad un centesimo di distanza (10.96 per lui). Sui 1500 metri 3:59.79 per l’allievo Gabriele Angiono (Battaglio CUS Torino) che precede il portacolori dell’Athletic Club 96 Alperia Pietro Freiburger, secondo in 4:01.36. Sui 3000 metri tripletta dell’Atl. Giò 22 Rivera con Enrico Martino Oddone primo in 8:25.25 seguito da Alessandro Boschis (8:33.35) e da Francesco Genova (8:49.35). Sui 110hs allievi 15.08 (-1.0) per Francesco Moreno Ibidi (S.A.F.Atletica Piemonte).

Al femminile 12.20 (-0.5) sui 100 metri per Great Nnachi (Battaglio CUS Torino) mentre sui 400 metri spicca il 56.05 Ludovica Cavo (Atl. Serravallese), entrambe classe 2004. Nnachi conquista poi il successo nel salto in lungo con 5,62 (-0.8) davanti alla sua compagna di club Miriam Zanovello al rientro dagli States (5,36 con +0.1 di vento a favore per lei). Marta Rosato (Sisport) si aggiudica gli 800 metri in 2:18.90 mentre i 100hs allieve vanno alla sua compagna di club Asia Banchi in 16.08 (-1.3).



CADETTI. Al femminile 10.49 (-0.8) per Teresa Luisi (Battaglio CUS Torino) sugli 80 metri davanti alla compagna di club Margherita Schera (10.51). Sui 100 metri successo per Giulia Gattino (Sisport) con 3:05.06. Nei concorsi 1,49 nell’alto per Maria Renne (Pod. Arona) mentre nel giavellotto Silvia Signini (Bugella) lancia 27,30. Al maschile 9.58 (-0.7) per Riccardo Luderin (Battaglio CUS Torino) sugli 80 metri, mentre sui 1000 il successo va a Alessandro Morini (Ass. Dilet. Canavese 2005) con 2:41.43. Nell’alto 1,60 per Leonardo Scalon (Atl. Rivoli); nel giavellotto successo di Gregorio Benedet (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) con 43,54.



RAGAZZI. Successi per Alessia Succo (Atl. Settimese) sui 60 metri con 8.54, Alice Rosa Brusin (Atl. Saluzzo) sui 600 metri in 1:44.54, Benedetta Ricci (US San Michele) nel vortex con 35 metri. Al maschile doppietta per Thomas Varazi (Sisport) che si aggiudica i 60 metri con 8.08 e i 600 metri con 1:40.39 mentre il vortex va a Lorenzo Costa (Atl. Carmagnola) con 47 metri.



14 Giugno 2021