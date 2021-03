GGG Regionale. Al voto sabato 8 maggio

Le Assemblee Provinciali Elettive del Gruppo Giudici Gare Regionale sono state convocate per sabato 8 maggio alle ore 9.00 in prima convocazione e alle ore 10.00 in seconda convocazione.

Il Commissario Straordinario Regionale GGG Giuseppe Buriasco rende noto che sono state convocate le Assemblee Elettive Provinciali del GGG Piemontese per il giorno 8 maggio 2021. Le Assemblee, che dovranno rinnovare le cariche del Gruppo Giudici Gare per la provincia e per la regione, sono convocate alle ore 9.00 in prima convocazione e alle ore 10.00 in seconda convocazione; le sedi saranno definite dai singoli Comitati Provinciali e comunicati, successivamente, dai rispettivi Fiduciari Provinciali.



L’Ordine del Giorno delle Assemblee è il seguente:

Relazione tecnico morale del Fiduciario Provinciale uscente Elezione del Fiduciario Provinciale Elezione dei componenti la Commissione Regionale

Ricordiamo che le modalità di candidatura sono le seguenti:

Fiduciario Provinciale : candidatura individuale

: candidatura individuale Commissione Regionale: sotto forma di lista, sottoscritta da tutti i candidati

Segnaliamo inoltre che:

Ogni Giudice avente diritto a voto può presentare una sola candidatura

Le candidature vanno depositate presso la Segreteria del Comitato Regionale – (Via Giordano Bruno 191/4 - Torino) – entro le ore 12 del giorno 19/04/2021.

Possono essere inviate anche tramite posta elettronica certificata: piemonte.pec@fidal.telecompost.it

Può essere utilizzata, ma non obbligatoria, la modulistica appositamente predisposta sul sito

FIDAL > GGG > Dalle Regioni > Assemblee

Questi i requisiti di chi ha diritto di voto e per chi intende candidarsi alla carica di Fiduciario Provinciale o Componente della Commissione Regionale ogni Giudice (esclusi gli Ausiliari):

essere in regola con il tesseramento 2021;

essere tesserato Giudice nei due anni precedenti (2019-20);

26 Marzo 2021