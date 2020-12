Formazione. Convegno online il 28 dicembre

"Infortuni e allenamento degli arti inferiori nello sprint e nei salti dell'atletica leggera". Questo il tema su cui discuteranno Marco Cuniberti e Marco Airale on line in due tranche, l'ultima delle quali il 28 dicembre.

Atletica Mondovì - Acqua San Bernardo e FIDAL Piemonte hanno organizzato un webinar di formazione tecnica sul tema: "Infortuni e allenamento degli arti inferiori nello sprint e nei salti dell'atletica leggera". Relatori Marco Cuniberti (fisioterapista per sport olimpici presso "Aspire Academy" in Qatar) e Marco Airale (Fisioterapista/Osteopata/Allenatore di Atletica Leggera presso Tumbleweed Track club con il Coach Rana Reider).

Il webinar si svolgerà in una prima fase in forma registrata e successivamente condiviso almeno 10 giorni prima agli iscritti del convegno, che avranno così la possibilità di visionare gli interventi dei relatori e quindi di inviare domande alla mail dell’Atletica Mondovì. Ilalle ore 20.30 alle 22.30 si terrà la seconda fase in cui i relatori risponderanno in diretta ai quesiti precedentemente posti dagli iscritti.Il webinar è valido per l'Lesono aperteall'indirizzo mail segreteria@atleticamondovi.net Ildi partecipazione al webinar è di; il pagamento dovrà essere effettuato attraverso bonifico bancario al seguente codice IBAN: IT61H 031114648 000000005942 (intestatario ASD Atletica Mondovì).