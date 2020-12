Falda 4 metri all'esordio negli USA

Negli States riprende l'attività indoor. Esordio per l'astista piemontese Helen Falda che a Brookings supera i 4,00 metri.

È rientrata in azione dopo oltre nove mesi l’astista piemontese Helen Falda: la saltatrice che negli Stati Uniti difende i colori dei Coyotes del South Dakota (tesserata in Italia per Atletica Brescia 1950 Metallurgica San Marco) ha debuttato nell’impianto indoor di Brookings con la misura di 4,00. La sua ultima uscita agonistica negli States risaliva al mese di febbraio, dopodiché l’emergenza Covid-19 ha impedito alla 24enne di partecipare alle finali NCAA al coperto e ha vanificato il resto della sua stagione, che invece si era aperta con riscontri favorevoli come il 4,36 del personale indoor centrato a Lincoln, in Nebraska.



(da fidal.it)

10 Dicembre 2020