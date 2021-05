Europei a Squadre. I risultati dei piemontesi

Terzo gradino del podio per Linda Olivieri sui 400hs; quarto posto per Martina Merlo (3000 siepi) e Matteo Capello (asta) al suo debutto nella nazionale assoluta. Quinta Zahra Bani nel giavellotto.

Si conclude con un secondo posto storico la prova della Nazionale Italiana al Campionato Europeo a Squadre di Chrorzow. Sei i piemontesi che hanno fatto parte della squadra azzurra: Linda Olivieri, Martina Merlo, Zahra Bani, Matteo Capello, Davide Manenti e Brayan Lopez.



Podio e primato stagionale (56.17) per la novarese delle Fiamme Oro Linda Olivieri sui 400hs; nel mirino il 55.40, non così lontano, che varrebbe il pass per le Olimpiadi di Tokyo.



Quarto posto per Matteo Capello (S.A.F.Atletica Piemonte) al suo debutto nella nazionale assoluta.

Quarto posto per Matteo(S.A.F.Atletica Piemonte) al suo debutto nella nazionale assoluta. Per il torinese, di stanza negli USA per studio, percorso netto fino a 5,40, poi tre nulli a 5,55 (misura che gli sarebbe valsa anche il primato personale, dopo esser salito nella stagione indoor sino a 5,50).



Stesso piazzamento anche per Martina Merlo (Aeronautica) sui 3000 siepi dove ferma il cronometro in 9:43.42, suo secondo miglior tempo di sempre.



Quinta piazza per la veterana del gruppo, Zahra Bani (Fiamme Azzurre) nel giavellotto: 54,27 la sua misura.



Quinta anche la staffetta maschile con una formazione inedita: Federico Cattaneo, Fausto Desalu, Davide Manenti e Lorenzo Patta, per chiudere in 39.28. Successo invece per la 4x400 maschile in 3:02.64 con Davide Re, Alessandro Sibilio, Edoardo Scotti e Vladimir Aceti: non schierato questa volta Brayan Lopez.



File allegati:

- RISULTATI





Quinta anche la staffetta maschile con una formazione inedita: Federico Cattaneo, Fausto Desalu, Davide Manenti e Lorenzo Patta, per chiudere in 39.28. Successo invece per la 4x400 maschile in 3:02.64 con Davide Re, Alessandro Sibilio, Edoardo Scotti e Vladimir Aceti: non schierato questa volta Brayan Lopez.

30 Maggio 2021