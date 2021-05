Donnas. Vento ancora protagonista nel weekend

Tanti i risultati positivi degli atleti piemontesi non omologabili a causa delle folate di vento. Vola la biellese Crida sui 100hs e nel lungo. Musica domina ancora i 100 e 200. Bene Ndongala sui 100 metri. Favro 7,57 ventoso nel lungo.

Vento ancora protagonista a Donnas (AO), spinge gli atleti impegnati nel fine settimana per il Meeting Regionale riservato alle categorie assolute.

. Le portacolori della Novatletica Chieri, Agnesee Gayanell’ordine, dominano i 100 e i 200 metri ma il vento, ancora una volta, impedisce l’omologazione dei risultati: rispettivamente 11.57 (+3.0) e 11.68 (+3.0) sui 100 metri e 23.96 (+2.6) e 24.71 (+2.6) sui 200 metri. Sui 400 metri, dominati dalla valdostana Eleonora Foudraz (Atl. Sandro Calvesi) con 55.97, bene Francesca(Atl. Fossano 75) con 56.39 e l’allieva Clarissa(Novatl. Chieri) con 58.89. Sugli 800 metri ben si comportano le junior Martina(Atl. Alba) con 2:17.17, e Marta Bortolin (Gravellona VCO) con 2:19.29. Sui 1500 metri Eloisa(Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) chiude in 4.47.19 davanti a Sara Borello (Atl. Canavesana) con 4:47.42. Sonia(GAV) con 17:24.90 avvicina il primato personale sui 5000 metri. Sui 100hs vola Veronica(Atl. Brescia 1950 Metallurgico S.Marco) con un ottimo 13.53 viziato però da un vento a favore di +3.7. Ancora una gran folata di vento a favore (+4.0) spinge la biellese nel salto in lungo fino a 6,50, misura che le varrebbe un miglioramento di quasi 20 centimetri sul primato personale. Sui 400hs la multiplista Silvia(Zegna) ferma il cronometro su 1:04.93. Dopo l’infortunio patito al termine della stagione indoor, torna in pedana nel salto in alto la campionessa italiana juniores in sala Francesca(Sisport): buona prova per lei con 1,74 superato alla seconda prova, poi falliti i tre tentativi successivi a 1,76.

Nell’asta 3,30 per Laura Fornaris (Battaglio CUS Torino). Il gran vento, oltre a Crida, spinge nel lungo anche le allieve Sarah Moresco (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) e Great Nnachi (Battaglio CUS Torino): 5,84 (+4.5) per la prima, 5,62 (+2.7) per la seconda. Nel triplo vento regolare per Chiara Sala (Zegna) che atterra a 12,05 (+1.8). Sara Verteramo (Battaglio CUS Torino) lancia 13,14 nel peso e 40,03 nel disco, gara quest’ultima vinta dalla piemontese dell’Atl. Firenze Marathon Ambra Julita con 45,82. Nel martello Francesca Schena (Battaglio CUS Torino) con 48,06 vince la sfida con la compagna di club Elisa Foresta, seconda con 47,02. Special guest star nel giavellotto femminile l’azzurra Sara Jemai (Esercito) che scaglia l’attrezzo a 52,83, seconda la piemontese Erica Morini (Atl. Canavesana) con 35,38.