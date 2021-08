Donnas. I risultati dei piemontesi

I risultati dei piemontesi che domenica 29 agosto hanno preso parte alla 26ma edizione del Trofeo Sandro Calvesi Sprint & Hurdles

A Donnas (AO) è andata in scena domenica 29 agosto la 26ma edizione del Trofeo Sandro Calvesi Sprint & Hurdles. Si torna così a gareggiare in pista dopo i Giochi Olimpici e la pausa estiva.

Tra i piemontesi impegnati segnaliamo, al femminile, il terzo posto sui 100 metri dell’allieva Rachele(ASD Hammer Team) con 12.15 (1.4); stesso piazzamento sui 400 metri per la junior Marta(ASD Gravellona VCO) con 1:01.63. Nel disco successo di Ambra(Atl. Firenze Marathon) con 45,56 metri, terzo posto per Anna(Atl. Pinerolo) con 40,94 metri. In campo maschile spicca il 10.62 (+1.9) sui 100 metri del lunghista Elias(Sisport). Successi anche per Umberto(Atl. Avis Bra Gas) sugli 800 metri in 1:55.02, e per Valter(Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) nel salto in alto con 1,95 metri.