Cross. Alla Colletta la prima fase del CdS regionale

Atletica Saluzzo e Atletica Giò 22 Rivera si aggiudicano la classifica assoluta femminile e maschile. La Podistica Valle Varaita si impone tra gli allievi e juniores uomini. Successi per ASD Dragonero (juniores f) e Pod. Valle Varaita (allieve).

La sesta edizione del Cross della Colletta (TO), disputatasi domenica 23 gennaio, era valida come prima prova del CdS regionale assoluto di Cross e come prima prova del Trofeo Regionale Assoluto.



CLASSIFICHE DI SOCIETA’. L’Atl. Saluzzo e l’Atl. Giò 22 Rivera si aggiudicano le classifiche assolute, rispettivamente maschile e femminile. Tra le donne, alle spalle del club cuneese, troviamo ASD Borgaretto 75 e Atl. Alessandria. Tra gli uomini, la classifica vede al secondo posto l’Atl. Saluzzo, seguita dalla Pod. Valle Varaita. Proprio la Pod. Valle Varaita in questa prima fase si impone nella classifica junior e allievi maschile; tra gli allievi sul podio salgono anche Bugella Sport e ASD Dragonero. L’Atl. Stronese-Nuova Nordaffari si impone invece tra le allieve davanti a Sisport e Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo. Tra le juniores ASD Dragonero chiude davanti a Safatletica Piemonte e ad Atl. Vercelli 78.



RISULTATI INDIVIDUALI. La classifica assoluta femminile, su percorso di 6km, vede Valentina Gemetto (Atl. Saluzzo) imporsi sulla specialista della corsa in montagna Francesca Ghelfi (Pod. Valle Varaita); terza piazza per Sonia Mazzolini (GAV). Ai piedi del podio Carla Primo (ASD Borgaretto 75) e Lorenza Beccaria (Atl. Saluzzo).

Prima delle junior al traguardo Axelle Vicari (Sisport), sesta assoluta, davanti a Giorgia Priotti (Ronchiverdi) e a Noemi Bogiatto (Atl. Saluzzo).

Enrico Martino Oddone (Atl. Giò 22 Rivera) si aggiudica invece la prova maschile, su percorso di 10km, davanti a Manuel Solavaggione (Pod. Valle Varaita) e a Rudy Albano (Atl. Saluzzo). Quarto e quinto posto ancora per i portacolori dell’Atl. Giò 22 Rivera con, nell’ordine, Alessandro Boschis e Paolo Gallo. Paolo Orsetto (Atl. Vercelli 78), sesto assoluto, è il primo tra gli under 23.

Nella prova juniores maschile, su percorso di 6km, tutto facile per l'azzurro Elia Mattio (Pod. Valle Varaita) che si impone con quasi un minuto di vantaggio sul secondo classificato, il suo compagno di club Simone Giolitti. Terza piazza per Daniele Pagano (Atl. Susa Adriano Aschieris).

Munaretto (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) e terzo posto per la sua compagna di club Arianna Chiorboli; seconda piazza invece per Alessia Pozzi (Genzianella). Arrivano in volata per il quarto e quinto posto Giulia Sara Cavalieri (Sisport) ed Elisa Cantamessa (Atl. Roata Chiusani). Tommaso Mattio (Pod. Valle Varaita) si aggiudica invece la prova maschile davanti a Tommaso Olivero (ASD Dragonero) e a Diego Poletto (Atl. Gaglianico). Seguono in classifica Alessandro Cena (Atl. Canavesana) e Alberto Ferrero (Atl. Roata Chiusani).



Nelle prove riservate agli allievi (percorso di 4km), al femminile vittoria per Chiara Munaretto (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) e terzo posto per la sua compagna di club Arianna Chiorboli; seconda piazza invece per Alessia Pozzi (Genzianella). Arrivano in volata per il quarto e quinto posto Giulia Sara Cavalieri (Sisport) ed Elisa Cantamessa (Atl. Roata Chiusani). Tommaso Mattio (Pod. Valle Varaita) si aggiudica invece la prova maschile davanti a Tommaso Olivero (ASD Dragonero) e a Diego Poletto (Atl. Gaglianico). Seguono in classifica Alessandro Cena (Atl. Canavesana) e Alberto Ferrero (Atl. Roata Chiusani).

24 Gennaio 2022