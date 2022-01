Cross. A Luserna via al trofeo regionale giovanile

Tra i cadetti, per i quali la manifestazione era valida per la selezione della rappresentativa che prenderà parte alla Festa del Cross, successi di Alice Rosa Brusin e Christian Piana. Viola Aimoo Boot e Riccardo Ruffinetto vincono tra i ragazzi.

Domenica 23 gennaio ha preso ufficialmente il via la stagione regionale del cross. Luserna San Giovanni (TO) ha ospitato la prima prova del Trofeo Piemonte Giovanile di Cross, valido anche come prima prova per la selezione della rappresentativa cadetti/e che prenderà parte al Campionato Italiano per Regioni in programma alla Festa del Cross del 12-13 marzo a Trieste.



Sul percorso di 2km della prova cadette, successo per Alice Rosa Brusin (Atl. Saluzzo) che precede, di un solo secondo, Silvia Signini (Bugella Sport); terzo posto, a 20 secondi di ritardo, per Carolina Bagnati (Atl. Bellinzago), seguita da Silvia Turbiglio (Sisport), con un distacco di due secondi, e da Crystal Medina (Atl. I Due Soli).

Nella prova maschile, su percorso di 3km, la vittoria è andata a Christian Piana (ASD Gravellona VCO) che si impone con un vantaggio di più di 20 secondi su Pietro Ruga (Atl. I Due Soli). Terzo posto per Stefano Perardi (Canavese 2005), seguito da Andrea Bagnati (Atl. Bellinzago), e da un gruppetto formato da Daniele Mattio (Pod. Valle Varaita), Alessandro Bartoli (Caddese Monique Girod), Stefano Pazzinetti (Genzianella) e Matteo Bagnus (Pod. Valle Varaita).



La categoria ragazzi/e, protagonista anch’essa del trofeo regionale giovanile, si è invece cimentata su un percorso di 1200 metri. Al femminile successo di Viola Aimo Boot (Balangero Atl.) davanti a Nicole Cravetto (Canavese 2005) e ad Aurora Marello (Brancaleone Asti); si piazzano ai piedi del podio Vittoria Audifreddi (Atl. Saluzzo) e Anita Pelissero (Atl. Susa Adriano Aschieris). Riccardo Ruffinetto (Safatletica) si aggiudica la prova maschile, seguito da Martino Miniggio (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) e da Matteo Marzocca (Giordana Lombardi). Ai piedi del podio Iacopo Boretto (US San Secondo) e Niccolò Salustri (Atl. Ivrea).



A contorno della manifestazione anche le prove assolute. Sugli 8km assoluti maschili, la vittoria è andata al lombardo Luca Alfieri (Bovisio Masciago) davanti ai piemontesi Marco Giudici (Sport Project VCO) e Francesco Carrera (Atl. Casone Noceto). L’azzurra Giovanna Selva (Sport Project VCO) si è invece aggiudicata la prova femminile sui 6km davanti a Nicole Svetlana Reina (CUS Pro Patria Milano). Leonardo Scaglia (ASD Gravellona VCO) e Letizia Ciani (Atl. Bellinzago) si aggiudicano invece la vittoria nella prova allievi (4km).



File allegati:

- RISULTATI A contorno della manifestazione anche le. Sugli 8km assoluti maschili, la vittoria è andata al lombardo Luca(Bovisio Masciago) davanti ai piemontesi Marco Giudici (Sport Project VCO) e Francesco Carrera (Atl. Casone Noceto). L’azzurra Giovanna(Sport Project VCO) si è invece aggiudicata la prova femminile sui 6km davanti a Nicole Svetlana Reina (CUS Pro Patria Milano). Leonardo Scaglia (ASD Gravellona VCO) e Letizia Ciani (Atl. Bellinzago) si aggiudicano invece la vittoria nella prova allievi (4km).

24 Gennaio 2022