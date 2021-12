Corso istruttori. Sospensione attività nel weekend

Sospese le lezioni pratiche del fine settimana, causa maltempo.

Causa maltempo, si comunica che tutte le attività pratiche del Corso Istruttori - Fase C previste per il fine settimana sono sospese. In particolare quindi le lezioni di sabato 11 e domenica 12 dicembre per il gruppo di Novara, VCO, Biella e Vercelli (pratica salti, preatletismo generale, marcia) e di domenica 12 dicembre per il gruppo di Asti e Alessandria (lanci). Le lezioni di Asti e Biella verranno recuperate più avanti. A tal proposito seguiranno comunicazioni.

10 Dicembre 2021