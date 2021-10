Corso Istruttori. Al via la Fase C

Online il bando del Corso Istruttori - Fase C organizzato da FIDAL Piemonte. Il corso sarà gestito online per le lezioni teoriche, e in presenza per quelle pratiche. Iscrizioni entro il 10 novembre, primo incontro il 17 novembre.

Dopo il successo del Corso Aspirante Tecnico (Fase A) di questa primavera, FIDAL Piemonte organizza il Corso Istruttori (Fase C) al termine del quale i frequentanti potranno sostenere l'esame che, se superato, assegnerà loro la qualifica di tecnico istruttore FIDAL. Le iscrizioni sono aperte sino al 10 novembre, il primo incontro si terrà il 17 novembre.

Il corso avrà una gestione mista, visto anche il perdurare delle misure anti-Covid e la previsione (alta) dei numeri dei partecipanti: le lezioni teoriche si svolgeranno quindi online, sulla piattaforma Zoom, in contemporanea per tutti gli iscritti, mentre quelle pratiche si terranno in presenza con una ripartizione su cinque sedi in modo da coprire tutto il territorio regionale:

Torino Sud

Torino Nord

Provincia di Cuneo (FOSSANO)

Nord del Piemonte (VERBANIA-NOVARA-BIELLA-VERCELLI)

Asti-Alessandria



Requisiti per l’ammissione al corso. Possono partecipare al corso Istruttori i candidati che abbiano frequentato il “Corso Aspirante Tecnico” nonché i candidati in possesso dei crediti relativi alle abilità individuali derivanti da ruoli rivestiti in ambito federale come da tabella presente nel Bando del corso Aspiranti Tecnici.

Possono inoltre partecipare al corso i Laureati in Scienze Motorie.

Al corso sono ammessi i candidati provenienti dal precedente Corso Aspirante Istruttore ed eventuali candidati in possesso dei 3 crediti previsti per le abilità personali.



Modalità di iscrizione. I candidati dovranno inviare al Comitato Regionale la domanda di iscrizione, a mezzo mail (10 Novembre 2021. I candidati dovranno inviare al Comitato Regionale la domanda di iscrizione, a mezzo mail ( formazione.piemonte@fidal.it ), entro il

26 Ottobre 2021Al momento dell'iscrizione è obbligatorio indicare la preferenza delle sedi con ordine di priorità, considerando che per ogni corso è previsto un numero massimo di frequentanti. È inoltre prevista la possibilità di recuperare eventuali assenze nelle altre sedi.