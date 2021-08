Corsa in Montagna. I Campioni Regionali

Con il Challenge Stellina del 20 agosto si è concluso il campionato regionale assoluto e master, organizzato su tre prove: oltre a Susa anche Pomaretto (20 giugno) e Celle Macra (17 luglio). Incetta di titoli per la Valle Varaita.

Con il Challenge Stellinarace di domenica 29 agosto si è concluso il campionato regionale assoluto di corsa in montagna, disputatosi su tre prove: Pomaretto (20 giugno), Celle Macra (17 luglio) e appunto Susa. A Costa Rossa, sul traguardo dello Stellina, si è così tenuta anche la premiazione del campionato regionale 2021. Incetta di titoli regionali e di podi per la Podistica Valle Varaita, conferma per il club cuneese di una stagione da record che l’ha visto brillare con i propri atleti anche in ambito nazionale



Al maschile, il titolo regionale juniores è andato al campione italiano u20 Elia Mattio (Pod. Valle Varaita), vincitore di tutte e tre le prove. Alle sue spalle i compagni di club Simone Giolitti (terzo nel campionato italiano u20) e Nicolò Beitone. Gabriele Barile (Pod. Valle Varaita) è il nuovo campione regionale u23 davanti al compagno di club Luca Paul Beitone, terza piazza per Simone Gallo (Pod. Buschese). Nella categoria assoluta ancora un podio tutto targato Pod. Valle Varaita con il titolo regionale che va a Simone Peyracchia davanti a Manuel Solavaggione e a Mattia Einaudi.

Al femminile nella categoria assoluta doppietta della Pod. Valle Varaita con Francesca ed Erica Ghelfi: le sorelle astigiane hanno dominato la stagione azzurra della corsa in montagna, oltre che quella regionale, conquistando il tricolore di staffetta, il titolo italiano del vertical (Erica) e quello di corsa in montagna (Francesca). Nella categoria juniores vittoria per Irene Aschieris (Atl. Susa Adriano Aschieris), terza nel campionato italiano di categoria; sul podio con lei Fabiana Valente (Pod. Valle Varaita) e Nicole Alessandra Domard (Atl. Saluzzo). Il titolo promesse va invece a Morena Chiavassa (Pod. Valle Varaita).



Assegnati anche i titoli regionali per le categorie master. Di seguito l’elenco dei nuovi campioni regionali.



UOMINI

SM35: Simone Peyracchia (Pod. Valle Varaita)

SM40: Carlo Torello Viera (GSD Genzianella)

SM45: Ignazio Silvestro (Pod. Valle Varaita)

SM50: Achille Faranda (ASD Brancaleone Asti)

SM55: Sergio Prolo (GS Fulgor Prato Sesia)

SM60: Piero Paolo Musso (Vittorio Alfieri Asti)

SM65: Pierpaolo Fontan (Atl. Susa Adriano Aschieris)

SM70: Ettore Long (ASD Baudenasca)

SM75: Carlo Marino (ASD Baudenasca)

DONNE

SF35: Serena Pollazzon (Atl. Susa Adriano Aschieris)

SF40: Eufemia Magro (ASD Dragonero)

SF45: Morena Almonti (Pod. Valle Varaita)

SF50: Loredana Fausone (ASD Brancaleone Asti)

SF55: Josefina Del Rosa Lopez (ASD Dragonero)

SF65: Anita Tron (Atl. Valpellice)

SF70: Maria Long (GS Pomaretto 80)

SF75: Graziella Stefani (ASD Baudenasca)



File allegati:

- CLASSIFICA DEL CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE ASSOLUTO E MASTER Graziella Stefani (ASD Baudenasca)

30 Agosto 2021