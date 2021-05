Conclusa la Run4Hope 2021

Si è conclusa questa mattina la prima edizione della steffetta Run4Hope con arrivo al Castello del Valentino di Torino. Presente la referente per la regione Piemonte e Valle d'Aosta della Fondazione AIRC.

Alle 11.00 di questa mattina, al Castello del Valentino di Torino, si è conclusa la staffetta Run4Hope anche in Piemonte. Partita in contemporanea in tutta Italia sabato 22 maggio, anche l’arrivo si è svolto contemporaneamente in tutte le 20 regioni che hanno preso parte all’iniziativa benefica a favore dell’AIRC, a sostegno della ricerca contro i tumori infantili. Maria Giulia de Magistris, referente per la Regione Piemonte e Valle d’Aosta per l’AIRC, ha accolto l’arrivo del testimone, dopo aver assistito anche alla partenza insieme all’Assessore allo Sport Fabrizio Ricca. “AIRC ringrazia la Federazione, tutti i runners, tutte le società piemontesi e tutti coloro che si sono impegnati in questa iniziativa in questa settimana, correndo e donando. L’AIRC conta 5000 ricercatori nel suo complesso, e le donazioni finanziano la loro attività. Ma AIRC promuove anche la prevenzione e non c’è miglior prevenzione di un corretto stile di vita; lo sport è esempio di questo, anche lo sport è prevenzione e AIRC non può che essere al fianco di iniziative come questa appena conclusa, che ci auguriamo possa essere solo la prima di un percorso di collaborazione reciproca con la Federazione”.



Si conclude quindi l’impegno dei runners piemontesi che hanno sostenuto l’iniziativa, coordinati dai rispettivi Comitati Provinciali e con il supporto logistico dell’Esercito. Il Comitato FIDAL Torino, presieduto da Salvatore Piras, ha coordinato l’attività dei Comitati Provinciali, oltre ad aver organizzato le tappe di partenza e arrivo, oltre ad una parte della penultima tappa, per un totale di 145km, grazie alla partecipazione di 18 società sportive del territorio.



Tanti i luoghi paesaggisticamente significativi toccati nella settimana di corsa. Da Piazza Castello alla Reggia di Venaria, al Lago di Viverone, ai Castelli di Fossano, Racconigi, Stupinigi e del Valentino, l’Università del Gusto di Pollenzo, le piazze centrali di Biella, Asti, Cuneo, Canelli, Alba e tanti altri comuni coinvolti come Cameri e Oleggio, Santhià e Gaglianico, solo per citarne alcuni.

30 Maggio 2021