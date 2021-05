CdS Cadetti su pista. Safatletica alla doppietta

Il club torinese si aggiudica la classifica maschile (405 punti) e quella femminile (392 punti). In campo individuale record regionale nel triplo cadette per Rebecca Pellegrini con 11,57 (+0.4).

Doppietta per la Safatletica ai Campionati Regionali di Società su Pista della categoria Cadetti/e svoltisi nel fine settimana allo Stadio Primo Nebiolo di Torino; il club torinese infatti si aggiudica la classifica maschile (405 punti) e quella femminile (392 punti). Sul podio maschile al secondo posto sale Sisport SDD con 375 punti, due di vantaggio sul club terzo classificato, l’Atl. Ivrea (373 punti). Nella classifica femminile il secondo posto è per Battaglio CUS Torino (388 punti), più lontano Bugella Sport, terzo classificato con 351 punti.



CADETTE. Doppietta per Rebecca Pellegrini (Sisport) che porta a casa, oltre alla vittoria individuale, anche due primati personali: 10.18 (-0.2) sugli 80 metri e 11,57 (+0.4) nel triplo, che è anche record regionale di categoria e attualmente miglior misura nella graduatoria nazionale stagionale U16. Successi individuali anche per Adele Farinetti (Atl. Pinerolo) sui 300 metri in 42.23; Benedetta Billo (Atl. Bellinzago) sui 1000 metri in 3:10.33; Cecilia Bianco (Atl. Fossano ’75) sui 2000 metri in 7:21.70, con soli tre secondi di vantaggio su Linda Perone (Atl. Gaglianico); Silvia Signini (Bugella Sport) sui 1200 siepi in 4:01.86. Sugli ostacoli successo di Giorgia Tagliapietra (ASD Hammer Team) sugli 80hs in 12.52 (-0.3) mentre sui 300hs ad imporsi è Isotta Torasso (Sisport) con 49.26. Nei salti, 1,53 nell’alto per Arianna Tedeschi (Safatletica); nell’asta Margherita Schera (Battaglio CUS Torino) sale a 3,10 ed è seconda nel lungo con 4,89 (+0.5) alle spalle di Federica Fornaroli (Amatori Masters Novara) che, con 5,34 (+0.2) si aggiudica la gara e migliora il proprio primato personale. Nei lanci netto successo di Greta Vaschetto (Hammer Team) nel getto peso con 10,49 ed è seconda nel giavellotto con 31,56, gara vinta da Vittoria Rapetti (Atl. Alessandria) con 36,86; nel disco ad imporsi è Valeria Arturi (Battaglio CUS Torino) con 26,20; Sandra Christine Mbiokwu (Safatletica) si aggiudica il martello con 33,82. Beatrice Bertolone (Atl. Team Carignano) si impone nettamente sui 3000 metri di marcia in 15:33.26. La staffetta 4x100 va all’Atl. Alessandria (Caterina Milana, Vittoria Rapetti, Maria Elena Romano, Giorgia Penno) in 51.73.



CADETTI. Sugli 80 metri successo per Lorenzo Vera (Atl. Saluzzo) con 9.62 (+0.1) mentre sui 300 metri sfida quasi al fotofinish tra Denis Felician Balint (Safatletica), che si aggiudica la gara in 38.24, e Riccardo Luderin (Battaglio CUS Torino), secondo con 38.27, a soli 3 centesimi dal vincitore. Il campione italiano cadetti di corsa in montagna Alessio Romano (Atl. Roata Chiusani) ben si comporta anche in pista aggiudicandosi i 1000 metri in 2:48.02 mentre sui 2000 metri la vittoria va a Christian Piana (ASD Gravellona VCO) con 6:02.23. Sui 1200 siepi vittoria per Pietro Gardini (Bugella Sport) con 3:40.81. Mattia Merlo (Atl. Strambino), dopo aver conquistato il secondo posto sugli 80 metri con 9.72 (+0.1), si aggiudica i 100hs in 14.50 (-0.8). Sui 300hs invece vittoria per Lorenzo Gigetto Armano (Atl. Alessandria) con 43.17. Doppietta per Jacopo Tullio Libertino (Atl. Ivrea): nel salto in alto con 1,68 si aggiudica la sfida con Bryant Nosa Emovon (Team Atl. Mercurio Novara), secondo con 1,66, mentre nell’asta sale a 3,40. Nel lungo Alessandro Zani (Zegna) con 5,54 (-0.1) ha la meglio, per 4 centimetri, su Leonardo Scalon (G.S. Atl. Rivoli), secondo con 5,50 (-0.8); nel triplo è un solo centimetro a dividere il primo classificato, David Dalmasso (Atl. Roata Chiusani), atterrato a 11.79 (-0.9), dal secondo, Alessandro Quazza (UGB), che ottiene 11,78 (+0.5). Nei lanci successo di Gabriele Pricopi (Safatletica) nel peso con 12,11; di Riccardo Bresciani (Libertas Oleggio) nel disco con 29,69; di Mattia Pochettino (Safatletica) nel martello con 37,83; di Enrico Parodi (Atl. Ovadese Ormig) nel giavellotto con 42,49. Marcello Scalise (Battaglio CUS Torino) si aggiudica i 5000 metri di marcia in 25:46.08. Nella staffetta 4x100 netto successo per il quartetto della Battaglio CUS Torino (Matteo Boscolo, Alessandro Delton, Simon Sardi, Riccardo Luderin) con 46.55.





24 Maggio 2021