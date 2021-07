CdS Assoluto. Classifica e composizione Finali Nazionali

Battaglio CUS Torino femminile nella Finale Argento. Si qualificano per la FInale Bronzo, di Torino, S.A.F.Atletica Piemonte con entrambe le squadre, maschile e femminile, e Battaglio CUS Torino con la squadra maschile.

Dopo la fase di qualificazione, ufficializzata la classifica e la composizione delle finali dei Campionati Italiani di Società Assoluti 2021, che si svolgeranno nel weekend di sabato 18 e domenica 19 settembre. Gli scudetti saranno in palio nella Finale Oro di Caorle (Venezia) mentre la Finale Argento avrà sede a Palermo, poi Finale Bronzo a Torino e Finale B ad Agropoli (Salerno).



Si qualifica per la finale Argento, a Palermo, la squadra femminile del Battaglio CUS Torino (13mo posto dopo la fase di qualificazione). Saranno invece due i club della nostra regione a giocare in casa nella Finale Bronzo: S.A.F.Atletica Piemonte, che sarà anche l’organizzatore della manifestazione, qualificatasi con la squadra maschile (26mo posto in classifica) e quella femminile (54mo posto in classifica), e Battaglio CUS Torino maschile (29mo posto in classifica). Sisport SSD si qualifica invece per la finale B di Agropoli con la squadra femminile (38mo posto dopo la fase di qualificazione).



Nella classifica finale dopo la fase di qualificazione, al femminile da segnalare ancora il 59mo posto dell’Atl. Stronese-Nuova Nordaffari, 76mo Zegna, 81mo UGB, 83mo Atletica Asti 2.2, 94ma Vittorio Alfieri Asti, 95mo Atl. Castell’Alfero, 98mo Atl. Canavesana, 104ma Atl. Fossano ’75, 108mo Team Atl. Mercurio Novara, 121mo Atl. Trinacria. Al maschile 69mo posto dell’Atl. Canavesana, 85mo posto per UGB, 86mo per Atl. Vercelli 78, 92mo Vittorio Alfieri Asti, 93mo Zegna, 95mo Atl. Castell’Alfero, 96mo Team Atl. Mercurio Novara, 104mo Atl. Fossano ’75, 112mo Sisport SSD, 129mo Atl. Trinacria.



File allegati:

- CLASSIFICA MASCHILE

- CLASSIFICA FEMMINILE

- COMPOSIZIONE FINALI UOMINI

27 Luglio 2021