Cala il sipario sui Mondiali U20

Alessandro Sion settimo nel decathlon, complice gli zero punti nell'asta. La staffetta 4x400 maschile con Grendene è ottava in finale, squalificata la 4x100 femminile con Gaya Bertello per cambio fuori settore.

Ultima giornata dei Campionati Mondiali U20 a Nairobi. Per il Piemonte ancora da registrare il settimo posto nel decathlon maschile di Alessandro Sion (S.A.F.Atleitca Piemonte), conclusosi nella giornata di sabato. Il piemontese chiude con 6492 punti dovendo scontare gli zero punti ottenuti nel salto con l’asta dove ha fallito i tre tentativi alla prova di ingresso (4,00 metri; vanta un personale di 4,60 metri). Sion ha però portato a termine le sue dieci fatiche, incamerando tanta esperienza per il futuro. Questa la sua serie completa di risultati: 100 metri – 11.41; salto in lungo – 6,94; peso – 12,85; salto in alto – 1,94; 400 metri – 52.04; 110hs – 14.59 (miglior risultato tecnico con 900 punti); disco – 38,71; asta – senza misura; giavellotto – 59,38; 1500 metri – 5:06.14.



La staffetta 4x400 maschile con il biellese Stefano(UGB) in prima frazione, dopo essersi qualificata per la finale correndo in 3:09.71, ripescata proprio per il tempo, in finale chiude ottava in 3:12.16. Tommaso Boninti, Francesco Pernici e Lorenzo Benati gli altri staffettisti.

22 Agosto 2021