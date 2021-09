Borsa Pizzolato. Il nuovo bando

L’edizione 2022 del progetto “Io credo in te” a sostegno di giovani specialisti del mezzofondo e del fondo

Prende il via la nuova edizione del progetto Io credo in te. Anche per il 2022 l’ex maratoneta Orlando Pizzolato, due volte vincitore a New York nel 1984 e 1985, ha deciso di istituire borse di studio riservate ad atleti tra i 18 e i 22 anni che praticano le discipline del mezzofondo e del fondo. L’obiettivo è di aiutare i giovani atleti a perseverare nella pratica sportiva, creando le condizioni ottimali per lo sviluppo delle proprie potenzialità. Un’iniziativa patrocinata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, che si orienta su due piani: un sostegno economico per trasferte, abbigliamento, visite mediche, tasse scolastiche o libri di studio, e una collaborazione tecnica (non obbligatoria) con Pizzolato. A vincere nell’ultima edizione sono stati Ludovica Cavalli e Sebastiano Parolini, con altre due borse di solo supporto tecnico per Massimiliano Berti e Abdelhakim Elliasmine.



CRITERI DI SELEZIONE - Vorreste far vincere qualcuno? Le segnalazioni per l’assegnazione della borsa di studio possono essere inoltrate tramite apposito modulo all’indirizzo Vorreste far vincere qualcuno? Le segnalazioni per l’assegnazione della borsa di studio possono essere inoltrate tramite apposito modulo all’indirizzo Segnala un ragazzo meritevole , oppure via mail a pizzolato@orlandopizzolato.com . La commissione giudicatrice raccoglierà informazioni più dettagliate sugli atleti proposti. I curriculum vitae che saranno poi richiesti per la valutazione finale, dovranno essere inviati in formato pdf all’indirizzo mail sopra riportato, mettendo in evidenza i risultati atletici e scolastici, la serietà nell’allenamento e nello studio, il potenziale atletico, le motivazioni, ed eventuali difficoltà pratiche che non consentono al ragazzo o alla ragazza di praticare con tranquillità l’atletica leggera. Il numero delle borse di studio sarà deciso dalla commissione in base alle segnalazioni ricevute. Anche per il 2022 la somma per ogni borsa è stata stabilita in 1000 euro al lordo dell’imposta.



I TERMINI - Ricezione segnalazioni dal 10 settembre al 31 dicembre 2021. Scelta dei vincitori entro il 10 gennaio 2022. Annuncio dei vincitori nelle prime settimane di gennaio 2022. Borsa erogata entro il 31 gennaio 2022.

17 Settembre 2021