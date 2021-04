Boissano Spring. I risultati dei piemontesi

In Liguria esordio sulle distanze spurie per molti atleti piemontesi a Boissano Spring. In gara anche lanciatori (martello e disco) e saltatori (lungo).

Meeting Boissano Spring domenica 11 aprile in Liguria, sulle distanze spurie, per riprendere confidenza con le gare in pista per molti atleti piemontesi.



DONNE. La junior Francesca Paolin (Atl. Castell’Alfero) si aggiudica gli 80 metri in 10.33 (+0.0) e il salto in lungo con 5,42 (+0.8). Sugli 80 metri da segnalare anche il 10.72 (+0.0) dell’allieva Penelope Ottonello (Atl. Ovadese Ormig). Sui 250 metri si impone Malina Lenuta Berinde (Sisport) con il crono di 33.20 mentre sui 600 metri Francesca Bianchi (Atl. Fossano ’75) taglia il traguardo in 1:37.31. Per quanto riguarda i lanci, nel disco Oghomwontiti Omozusi (Sisport) lancia 35,11 precedendo in classifica la junior Sara Verteramo (Battaglio CUS Torino Atl.) con 32,03; da segnalare anche il 31,35 dell’allieva Ilaria Zanetti (Battaglio CUS Torino Atl.). Nel martello Francesca Schena (Battaglio CUS Torino Atl.) lancia 51,31 mentre nella categoria allieve la sua compagna di club Marta Faillaci ottiene 44,71.



UOMINI. Mattia Jason Ndongala (Sisport) ottiene 8.92 (+0.0) sugli 80 metri e 28.68 sui 250 metri. Sui 600 metri invece seconda piazza per Marco Monti (ASD Dragonero) con 1:24.43. Nel lungo Federico Minnella (Atl. Castell’Alfero) atterra a 6,25 (+1.4). Nei lanci l’allievo Massimo Genovese (S.A.F.Atletica Piemonte) ottiene 39,33 nel disco e il suo compagno di club e di categoria Giovanni Alfonsi 40,91 nel martello.



CADETTI/E. Buoni risultati per i portacolori dell’Atl. Ovadese Ormig. Sophia Repetto realizza 11.49 (+0.0) sugli 80 metri e 1:50.86 sui 600 metri. Al maschile 1:36.41 per Enrico Parodi sui 600 metri.



