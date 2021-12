Attività invernale regionale. Calendari e regolamenti

Il Consiglio Regionale ha approvato i regolamenti e i calendari del cross regionale e del Trofeo Marciapiemonte. Approvato anche il calendario regionale indoor e lanci.

Per quanto riguarda il, la stagione istituzionale prenderà il via il 16 gennaio da Torino con la prima prova del Trofeo Regionale Assoluto, valida anche come prima prova del CdS, mentre per il settore giovanile si partirà il 23 gennaio da Luserna San Giovanni (TO) con la prima prova del Trofeo Giovanile, che sarà anche il primo appuntamento indicativo per la selezione della rappresentativa cadetti che prenderà parte al Trofeo delle Regioni alla Festa del Cross. La categoria master avrà invece la prova unica di CdS Master il 30 gennaio a Novi Ligure (AL).Sei invece le prove previste dal, che dopo due anni di pausa a causa della pandemia, torna ad essere riproposto per dare nuova linfa al settore. La prima prova sarà il 22 gennaio ad Alessandria, in occasione del Trofeo Invernale Regionale di Marcia. Il calendario del trofeo interesserà anche manifestazioni nelle regioni limitrofe (Liguria e Lombardia) e durerà tutta la stagione, con l'ultima prova prevista in calendario il 2 settembre ad Alba (CN).Approvato anche il. Per quanto riguarda i regolamenti stadia invernali, saranno oggetto di approvazione nel prossimo consiglio regionale.