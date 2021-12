Assemblea Elettiva Regionale GGG: i risultati

Concluso l'esame dei verbali delle Commissioni Elettorali Provinciali, risulta vincitrice la Lista B, che si aggiudica la tornata elettorale con 85 voti a favore. Grande adesione dei giudici con 114 votanti sui 167 aventi diritto al voto.

La Commissione Elettorale Regionale, riunitasi il 29 dicembre, dopo aver esaminato i verbali delle Commissioni Elettorali Provinciali relative all'Assemblea Straordinaria Elettiva Regionale del Gruppo Giudici Gare, tenutasi nelle varie sedi martedì 28 dicembre alle ore 20.00, ha preso atto dei seguenti risultati:

LISTA A: 23 voti

LISTA B: 85 voti

Risulta quindi vincitrice della tornata elettorale la Lista B, mentre la Lista A, non raggiungendo un numero di voti non inferiore al 30% della lista eletta (23 su 25.5), non ha diritto ad un proprio rappresentate all’interno del Consiglio Regionale, così come previsto dall’art. 7.6 del Regolamento dei Giudici di Gara FIDAL.

Risultano pertanto eletti alla Commissione Regionale i giudici (in ordine alfabetico - tra parentesi le preferenze ottenute): Buriasco Giuseppe (80), Generelli Mario (42), Griseri Fabrizio (30), Magnetti Umberto (59), Marangoni Gino (46), Reale Vincenzo (67) e Vico Vittorio (43).



Grande adesione dei giudici con 114 votanti sui 167 aventi diritto al voto in tutta la regione, fa eccezione la provincia di Novara con zero votanti.



File allegati:

- VERBALE COMMISSIONE ELETTORALE REGIONALE