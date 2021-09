Arge Alp. Piemonte quinto

Quinto posto per il Piemonte nel Trofeo Arge Alp svoltosi nel fine settimana a Locarno in Svizzera alle spalle di Baviera, Lombardia, Ticino e Alto Adige.

Quinto posto per il Piemonte nel Trofeo Arge Alp svoltosi nel fine settimana a Locarno in Svizzera. Si tratta di una manifestazione riservata alle rappresentative assolute delle regioni, cantoni e dipartimenti a cavallo delle Alpi, alla quale la nostra regione ha preso parte per la prima volta in qualità di ospite. La classifica finale vede il successo della Baviera, davanti alla Lombardia, al Ticino e all’Alto Adige. Alle spalle del Piemonte, guidato dal consigliere regionale Serena Putinati come capo delegazione, il cantone San Gallo, poi il Trentino, Voralberg (Austria), il cantone del Grigioni, il Tirolo e Salisburgo. Da segnalare che nella seconda giornata in particolare i risultati sono stati condizionati dal maltempo.



UOMINI. Mattia Jason Ndongala (Sisport) è terzo sui 100 in 11.11 (-2.4) e settimo sui 200 in 22.47 (+2.2). Sui 100 da segnalare anche l’ottavo posto di Simone Menchini (Sisport) con 11.43 (-3.0). Secondo posto sui 400 per Stefano Mosca (UGB) con 49.23, seguito da Giovanni Rinaldi (Atl. Fossano ’75), settimo in 50.96. Secondo posto anche per Andrea Grandis (Atl. Susa Adriano Aschieris) sugli 800: il segusino chiude in 1:53.28 davanti al compagno di club Andrea Vair, settimo in 1:58.62. Podio per il Piemonte anche sui 5000 grazie a Marco Giudici (Sport Project VCO), terzo in 14:55.65. Terzo posto anche per Andy Gatto (Atl. Roata Chiusani) sui 110hs con 15.15 (0.0), settimo Rinaldi in 16.12 (-0.3). Terzo posto nel giavellotto per Livio Mastrangelo (Atl. Saluzzo) con 58,21, quinto Alex Oliviero (Atl. Strambino) con 50,21. Sui 400hs quinta piazza per Raffaele Leone (Atl. Canavesana) con 56.09. Nel salto in alto sesto posto per Alessandro Massa (Atl. Roata Chiusani) con 1,90, stessa misura per Alessandro Graziano (Atl. Castell’Alfero) che chiude ottavo. Nell’asta quarto posto per Simone Demichelis (Atl. Fossano ’75) con 4,40, decimo Mattia Rocco (Atl. Castell’Alfero) con 3,60. Nel lungo decimo Federico Scarselli (Novatl. Chieri) con 6,50 (+0.3). Nel peso Mattia Mirenzi (Atl. Team Carignano) chiude quinto con 14,47, decimo Giorgio Callegari (Sisport) con 12,49. Settimo posto nel disco per Filippo Maria Iacocca (Atl. Vittorio Alfieri Asti) con 37,48.

Terzo posto per la staffetta 4x400 (Leone, Vair, Grandis, Mosca) con 3:25.14, mentre la staffetta 4x100 (Gatto, Scarselli, Mosca, Ndongala) è quinta con 43.88.



DONNE. Secondo posto per Ludovica Cavo (Atl. Serravallese) sui 400hs con 1:01.77. Settimo posto sui 100 per Rachele Torchio (Hammer Team) con 12.54 (-2.5), nona Agnese Musica (Novatl. Chieri) con 12.61 (-1.3) che è poi undicesima sui 200 in 26.17 (-0.2). Sui 400 quarto posto per Francesca Bianchi (Atl. Fossano ’75) con 57.01, ottava Clarissa Vianelli (Novatl. Chieri) con 59.91. Martina Brangero (Atl. Alba) sugli 800 è quinta in 2:21.51. Sui 3000 quinta piazza per Arianna Reniero (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) con il nuovo primato personale di 9:44.01, sesta Giovanna Selva (Sport Project VCO) con 9:49.00. Sui 100hs quinto posto per Chiara Sala (Zegna) con 14.74 (+0.1), decima la sua compagna di club Milica Travar con 15.37 (+0.2). Nel salto in alto 1,50 per Federica Parigi (Atl. Asti 2.2), stessa misura per Ludovica Portonaro (Atl. Strambino) che chiude 14ma. Nell’asta quarto posto per Valeria Pagliasotto (Atl. Canavesana) con 2,80, stessa misura per Matilde Benedetta Botto (Atl. Fossano ’75), che chiude quinta. Nel lungo settima Alice Gaggini (Atl. Venaria Reale) è settima con 5,48 (+0.9), decima Milica Travar con 5,39 (+0.9). Nel peso Ilaria Zanetti (Battaglio CUS Torino) è ottava con 10,51, undicesima Luisa Emovon (Team Atl. Mercurio Novara) con 9,49. Nel disco quinto posto per Claudia Andrea Chirilà (Atl. Strambino) con 41 metri, settimana Anna Bertin (Atl. Pinerolo) con 40,74 che poi è quarta nel giavellotto con 39,78.

4x400 (Vianelli, Nicola, Cavo, Bianchi) con 4:02.60, squalificata la staffetta 4x100 (Sala, Torchio, Travar, Musica).



File allegati:

- RISULTATI Terzo posto per la staffetta(Vianelli, Nicola, Cavo, Bianchi) con 4:02.60, squalificata la staffetta(Sala, Torchio, Travar, Musica).

20 Settembre 2021