Arese cresce nei 1500 metri

A Bellinzona il piemontese, terzo nel Galà dei Castelli, chiude in 3:37.23 togliendo oltre tre secondi al suo precedente primato.

Nel Galà dei Castelli di Bellinzona, in Svizzera, esulta sui 1500 metri Pietro Arese. È una magnifica serata per il torinese che scende fino a 3:37.23 per migliorarsi di tre secondi abbondanti (sbriciolato il personale di 3:40.48). Il portacolori delle Fiamme Gialle, classe ’99, si piazza terzo con un gran crono, che mancava da quasi vent’anni per un under 23 italiano. Entra in una nuova dimensione riscattando l’amarezza degli Europei di categoria a Tallinn dove era uscito al primo turno, squalificato per infrazione di corsia.



Niente da fare nei 110 ostacoli per Paolo Dal Molin (Fiamme Oro) che colpisce in pieno la seconda barriera, perde il ritmo e arriva settimo in 14.28 (+1.1), condizionato anche dalla caduta del giamaicano Damion Thomas alla sua destra.



Sui 100 metri femminili settimo posto per Gaya Bertello (Novatl. Chieri) con 11.83 (+0.0).



15 Settembre 2021