Al via da Alessandria il Trofeo MarciaPiemonte

Ha preso il via sabato 22 gennaio, la stagione regionale della marcia. Alessandria il 10 aprile ospiterà poi la 2° prova del CdS di Marcia – gruppo Nord, su pista (10km) e, la prima prova del Trofeo Nazionale di Marcia Cadetti.

Nelle categorie assolute, sui 5000 metri, successi dello junior Matteo Mandarino (Sisport) in 23:23.7, e dell’allieva Beatrice Bertolone (Battaglio CUS Torino) in 24:52.5, davanti alle compagne di club Chiara Verteramo (25:23.5) e Alessia Vitrano (27:34.0). Nella prova maschile, alle spalle del vincitore, i portacolori del Gruppo Città di Genova Cristian Improta (23:51.2) e Alessio Ciriotti (25:19.2). Quarto posto in classifica per il campione italiano master SM55 dei 20km di marcia su strada Fabio Aina (Amatori Masters Novara) con 26:07.9.



Nella categoria cadetti, al maschile, sempre sui 5000 metri, la vittoria va a Kevin Farina (Battaglio CUS Torino) in 28:15.5, mentre tra le cadette, sui 3000 metri, a tagliare prima il traguardo è Chiara Vitrano (Battaglio CUS Torino) in 16:43.5, seguita da Valentina Albasini (GAV) in 19:06.4. Al via anche la categoria ragazze, sui 2000 metri, dove il successo è andato a Vittoria Giannone (Battaglio CUS Torino) in 10:42.3.



Nelle gare di lanci di contorno si segnala il 40,34 metri nel giavellotto dell'allieva Vittoria Rapetti (Atl. Alessandria), sua seconda miglior misura di sempre, a poco meno di tre metri dal suo primato personale.



23 Gennaio 2022