Agnese Musica si migliora sui 200

L'allieva della Novatl. Chieri ferma il cronometro a 24.42 al Trofeo Bracco di Milano dove fanno il loro esordio stagionale Linda Olivieri (400hs) e Veronica Crida (lungo). Negli USA torna a lanciare Osakue con 55,41.

Al Trofeo Bracco di Milano, meeting interamente al femminile, che quest’anno va in scena sulla rinnovata pista dell’Arena Civica Gianni Brera, brilla l’allieva Agnese Musica (Novatl. Chieri), classe 2005: alla sua seconda uscita ufficiale sui 200 metri corre in 24.42 (-0.8), migliorando quattro decimi il crono corso a Chieri il 24 aprile scorso. Sui 100 metri 12.17 (-1.2) per la sua compagna di club Gaya Bertello.

Debutto stagionale nei 400 ostacoli dell’argento europeo under 23 Linda Olivieri (Fiamme Oro) con 56.68, a circa sette decimi dal personale. Nel lungo 6,17 (-0.3) di Veronica Crida (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco).

Tosetto (S.A.F.Atletica Piemonte), 16.24 (-2.8) per Beatrice Buzzi (Atl. Asti 2.2). Sui 400 metri ottava piazza per Francesca Bianchi (Atl. Fossano 75) con 56.44.



A Milano domenica 9 maggio meeting di interesse nazionale per le categorie cadetti e assoluti. Sui 2000 metri cadette vittoria per Silvia Signini (Bugella Sport) con 6:52.27.



USA: OSAKUE 55,41 - Vittoria oltreoceano per la discobola azzurra Daisy Osakue nelle finali della Lone Star Conference. A Canyon, in Texas, con 55,41 al primo lancio si impone la 25enne torinese delle Fiamme Gialle, studentessa alla Angelo State University.

Vermillion 3,95 dell'astista Helen Falda (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco/South Dakota) prima della sospensione per oscurità.

10 Maggio 2021