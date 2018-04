Pentalanci: sfide Master a Catania

Sabato 14 e domenica 15 aprile, in Sicilia, si assegnano i titoli italiani invernali “over 35” per gli specialisti di martello, peso, disco, giavellotto e martello con maniglia corta

13 Aprile 2018

Due giornate di sfide per gli “over 35” dell’atletica che nel weekend saranno in gara a Catania per i Campionati italiani invernali di pentathlon lanci master. La città siciliana ospita quindi un’altra rassegna tricolore di questa specialità, dopo quella estiva del 2016. Nell’ordine gli atleti saranno impegnati sulle pedane di martello, peso, disco, giavellotto e martello con maniglia corta: sabato 14 aprile tutte le categorie femminili, oltre a quelle maschili dalla SM60 in avanti, mentre domenica 15 aprile toccherà alle restanti fasce di età tra gli uomini. L’evento è organizzato dalla Puntese di San Giovanni La Punta, una società sempre protagonista in questa manifestazione nelle ultime stagioni, e nel ricordo del suo atleta Salvatore Stuppia, venuto a mancare l’anno scorso, poche settimane dopo aver gareggiato al pentathlon lanci invernale di Ostia.

Nel fine settimana sono attesi 7 campioni uscenti: Adriano Rodrigo (Cus Genova/SM50) e Roberto Sagoni (Athlon Bastia/SM70) al maschile, invece tra le donne Irene Vincenza Messina (Scuola di Atl. Leggera Catania/SF35), Maria Letizia Bartolozzi (Assi Giglio Rosso Firenze/SF50), Barbara Bettella (Giovanni Scavo 2000 Atletica/SF55), Paola Melotti (Gpdm Lecce/SF60) e Nives Fozzer (Nuova Atletica dal Friuli/SF85), classe 1930, che è la meno giovane degli iscritti. Ma è prevista anche la partecipazione di altri specialisti tra i migliori nel panorama nazionale come Andrea Meneghin (Atl. Riviera del Brenta/SM60), Calogero Scordino (Puntese San Giovanni La Punta/SM65), Marzia Zanoboni (Liberatletica Roma/SF55) e Maria Luisa Fancello (Assi Giglio Rosso Firenze/SF75), pronti a contendersi nuovamente i titoli italiani.

l.c.

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it