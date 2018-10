Paralimpici: lanci mondiali ad Ancona

Al campo Italico Conti del capoluogo marchigiano, sabato 27 e domenica 28 ottobre, appuntamento con il primo World Para Athletics Winter Challenge

26 Ottobre 2018

Ancona si appresta a vivere un fine settimana all’insegna dell’atletica paralimpica. Sabato 27 e domenica 28 ottobre il campo Italico Conti del capoluogo marchigiano farà da battesimo al primo evento mondiale esclusivamente dedicato ai lanci, promosso congiuntamente dalla Federazione internazionale WPA e dalla FISPES per dare lustro a questo settore in una stagione dell’anno con poche opportunità di competizione. Il World Para Athletics Winter Challenge, organizzato in collaborazione con la società Anthropos Civitanova Marche e con il patrocinio del Comune di Ancona, della Provincia di Ancona e della Regione Marche, vedrà la partecipazione di 34 atleti provenienti da 9 paesi del mondo, Italia compresa. I lanciatori paralimpici si confronteranno nelle varie gare di peso, giavellotto, disco e clava, suddivise per categorie di disabilità, e punteranno a centrare i minimi di qualificazione per le Paralimpiadi di Tokyo 2020.

Tra le partecipazioni illustri saranno presenti i campioni europei del peso Assunta Legnante (Anthropos, F11), più volte iridata e beniamina di casa, e Giuseppe Campoccio (Paralimpico Difesa). Il recordman italiano F33, primo nel ranking mondiale stagionale iscritto anche nel giavellotto e disco, se la dovrà vedere con i greci Lazaros Stefanidis e Angelos Tsitsipas. Nella stessa gara ci sarà anche l’oro paralimpico di Rio, Athanasios Konstantinidis. Spiccano quindi i nomi del canadese Alister McQueen, argento paralimpico e bronzo mondiale nel giavellotto F44, dello slovacco Marian Kureja, medaglia d’argento continentale a Berlino 2018 nella clava F51, e del portoghese Miguel Monteiro iscritto nel peso F40, salito sul secondo gradino del podio ai Mondiali di Londra l’anno scorso.

Una delle sfide più interessanti sarà il peso femminile a categorie accorpate (F54/55/56/57) con la veterana azzurra Carmen Acunto (Sempione 82), la campionessa mondiale e paralimpica Eva Kacanu della Repubblica Ceca e la numero uno statunitense Christy Gardner. La giavellottista F54 Adriana Gardini (Polisportiva Caprioli) tornerà a gareggiare in una competizione internazionale dopo l’esperienza di Berlino.

L’evento di Ancona rappresenterà anche la chiusura della lunga stagione agonistica della para atletica nazionale con l’ultima tappa della Coppa Italia Lanci 2018. Alla finale prenderanno parte 45 atleti di 11 società che cercheranno di conquistare più punti possibili da aggiungere a quelli delle quattro prove precedenti (Campionati Invernali Lanci di Ancona, due gare interregionali, Societari di Jesolo). Nell’edizione dell’anno scorso il trofeo per il settore maschile è andato all’Athletic Terni. Al femminile è la Handy Sport Ragusa la società da battere, dopo aver conquistato la Coppa per cinque anni consecutivi.

