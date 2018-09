Palmisano e Stano campioni sotto la pioggia

I due big della marcia azzurra conquistano i primi due titoli dei Campionati Italiani Assoluti di Pescara. Per Stano, malgrado il maltempo, arriva anche la migliore prestazione mondiale stagionale dei 10km.

07 Settembre 2018

di Alessio Giovannini

Nemmeno la pioggia riesce a fermare la marcia tricolore di Antonella Palmisano e Massimo Stano (Fiamme Oro) che si aggiudicano i primi due titoli, quelli della 10km, dei Campionati Italiani Assoluti 2018 a Pescara. Sul lungomare Cristoforo Colombo, su un anello da 1000 metri, la pugliese delle Fiamme Gialle, bronzo mondiale ed europeo in carica della 20km, chiude in 45:15 per conquistare il Trofeo Anna Rita Sidoti precedendo l'altra ventista azzurra Valentina Trapletti (Esercito) 45:33 e l'ex mezzofondista lombarda Fatima Lotfi (Atl. Femminile Acquaviva) 47:01, moglie di Stano e al suo primo podio nella specialità del tacco-punta. Nella prova maschile il 26enne, quest'anno terzo ai Mondiali a squadre di Taicang e poi quarto a Berlino, sbaraglia la concorrenza in 39:19. Personale demolito per il marciatore di Palo del Colle (Bari) che, liste mondiali alla mano, fa sua anche la migliore prestazione dell'anno. Alle sue spalle bel progresso per il rampante 22enne livornese Gianluca Picchiottino (Fiamme Gialle) che si prende il secondo posto in 39:26 davanti all'altro azzurro e compagno di club Francesco Fortunato (40:03).



TV E STREAMING - Diretta tv su RaiSport venerdì 7 settembre ore 17.00-19.25 (differita 20.20-21.55); sabato 8 settembre 17.00-21.00; domenica 9 settembre 16.50-20.00. Il resto della manifestazione sarà trasmesso in DIRETTA STREAMING su www.atletica.tv.

RISULTATI/Results - ORARIO/Timetable - FOTO/Photos - I CAMPIONI 2017 - NOTIZIE/News - HASHTAG: #Assoluti2018

DONNE - Palmisano e Trapletti fanno subito valere il loro rango di big azzurre e prendono il largo fin dai primi chilometri di gara. 23:12 al giro di boa per le due battistrada; ad una quarantina di secondi le inseguitrici Lotfi e Cacciotti. Il ritmo sale al comando e la Palmisano prova a forzare l'andatura, ma la Trapletti resta saldamente sulla sua scia, con la Lotfi ormai da sola in terza posizione. Nelle ultime tornate Palmisano ha definitivamente preso il largo e chiude in solitaria in 45:15 vincendo il trofeo dedicato ad Anna Rita Sidoti, l'indimenticabile campionessa azzurra. Seconda Trapletti (45:33) e terza l'ex mezzofondista Lotfi (47:01), allenata, come la Palmisano e Stano, dal tecnico Patrizio Parcesepe.

Passaggi: 1km: 4:35 - 2km: 9:17 - 3km: 13:56 - 4km: 18:34 - 5km: 23:12 - 6km: 27:42 - 7km: 32:10 - 8km: 36:30 - 9km: 40:52 - 10km: 45:15

LA SPENSIERATEZZA DI ANTONELLA - Cappellino Fiamme Gialle e l'immancabile fiore in testa per la donna di bronzo della marcia azzurra. "Sposa bagnata, sposa fortunata? Oggi va bene, ma tra due settimane quando mi sposerò in Puglia con Lorenzo (Dessi, ex azzurro della 50km, ndr) anche no. Oggi non è stata una passeggiata, ma ormai se serve bisogna saper tirare sempre fuori questi ritmi. La medaglia di Berlino fa ancora tanto effetto. Come il bronzo mondiale di Londra sono risultati che restano e arrivare oggi agli Assoluti con la consapevolezza di essere ancora salita su un podio internazionale, mi fa chiudere la stagione con spensieratezza". E l'anno prossimo? "Il 2019? Ancora non ci sto pensando troppo, ora onestamente vorrei concentrarmi sul matrimonio e sul viaggio di nozze in Kenya!".

UOMINI - La gara non riesce a partire in orario per colpa della pioggia sempre più scrosciante. Si approfitta di una tregua per dare il via alla competizione. Stano rompe rapidamente gli indugi e si proietta in testa e passa in 23:12 al giro di boa. Alle sue spalle si fa largo il toscano Picchiottino che aggancia con autorità la seconda posizione, seguito da Fortunato. Stano, però, è imprendibile e vola al traguardo in 39:19, personal best e miglior crono mondiale dell'anno sui 10km. Sul podio accanto a lui Picchiottino, autore di un rampante 39:26 con cui rifila oltre mezzo minuto a Fortunato, terzo in 40:03 sul tricolore uscente Federico Tontodonati (Aeronautica, 40:18).

Passaggi: 1km: 3:53 - 2km: 7:48 - 3km: 11:43 - 4km: 15:40 - 5km: 19:41 - 6km: 23:36 - 7km: 27:37 - 8km: 31:34 - 9km: 35:34 - 10km: 39:19

FESTA IN FAMIGLIA PER MASSIMO - "Oggi è festa doppia in famiglia - racconta con la solita ironia Massimo Stano - con la mia vittoria e il terzo posto di mia moglie Fatima. Stasera si festeggia per il mio titolo e per questo bell'esordio della mia dolce metà. L'anno per me era iniziato con il titolo italiano della 20km ed è finita con un altro successo tricolore: sono troppo contento. Il 2018 è stato un bell'anno sia per la medaglia di bronzo di Taicang e anche per quella di legno di Berlino. Adesso, però, lasciatemi godere almeno un paio di settimane di vacanza".

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it