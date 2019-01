Padova: primi lanci per Fabbri

Il pesista azzurro inizia la stagione con 19,33. Ad Ancona si migliora la velocista Riva in 24.06 sui 200 metri.

12 Gennaio 2019

Esordio nella stagione indoor del lanciatore azzurro Leonardo Fabbri. A Padova il 21enne fiorentino dell’Aeronautica apre il suo 2019 con 19,33 nel getto del peso, all’ultima settimana di carico nella preparazione. Da quest’anno il primatista italiano under 23 (20,07 all’aperto nella scorsa estate) è passato sotto la guida tecnica di Paolo Dal Soglio, ex campione europeo in sala, e nel prossimo weekend tornerà in azione sulla pedana dell’impianto veneto. Nella stessa gara 17,81 di Lorenzo Del Gatto (Carabinieri). (ha collaborato Mauro Ferraro/FIDAL Veneto) [RISULTATI/Results]

ANCONA - Sull’anello del Palaindoor di Ancona, in evidenza i velocisti. Nei 200 femminili conquista il successo Giulia Riva (Fiamme Oro) con il record personale di 24.06, due centesimi in meno rispetto al 24.08 ottenuto nel 2015 dalla sprinter lombarda. Alle sue spalle la 18enne Elisabetta Vandi (Atl. Avis Macerata), che scende a 24.24 per salire al sesto posto nelle liste italiane under 20 in sala, e la quattrocentista azzurra Chiara Bazzoni (Esercito) in 24.37. Tra gli uomini debutto con 22.08 sul giro di pista indoor del 16enne Lorenzo Benati (Atl. Roma Acquacetosa), campione europeo under 18 dei 400 metri. Nell’asta in due a 5,30: il ventenne Max Mandusic (Trieste Atletica), che eguaglia il personale all’aperto, e Alessandro Sinno (Aeronautica). [RISULTATI/Results]

EPTATHLON - Buon avvio di Simone Cairoli (Atl. Lecco Colombo Costruzioni) impegnato nel meeting X-Athletics di Aubière, in Francia. L’azzurro delle prove multiple corre in 7.01 sui 60 metri, la prima delle sette gare nell’eptathlon, a soli tre centesimi dal record personale e poi salta 7,31 nel lungo.

(in aggiornamento)

l.c.

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it