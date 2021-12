Padova: il cadetto Beda a 4,62 nell’asta

Il giovane veneto, campione italiano under 16 della specialità, firma il miglior risultato di sempre in Italia per la categoria

30 Dicembre 2021

Non è ancora cominciata la nuova stagione indoor, ma arrivano risultati interessanti nell’ultimo meeting dell’anno a Padova. Un evento tutto dedicato al salto con l’asta dove si prende gli applausi il 15enne Mattia Beda che supera la quota di 4,62 al primo tentativo. È la miglior misura di sempre a livello nazionale nella categoria cadetti per incrementare il 4,60 in sala ottenuto da Ivan De Angelis a Roma, il 28 febbraio del 2016, mentre il limite all’aperto in questa fascia di età rimane con 4,56 a Luigi Colella, che lo ha stabilito a Foggia nel 2011.

Per il saltatore del Corpolibero Athletics Team c’è l’impresa di riscrivere tre volte il record personale nella stessa gara, con un progresso totale di venti centimetri rispetto al 4,42 realizzato durante l’estate. E un percorso netto anche a tutte le precedenti misure affrontate nella gara iniziata con 4,02 e poi proseguita a 4,17 e 4,32, crescendo a 4,47 e 4,57 in rapida successione prima dell’exploit e di tre errori conclusivi a 4,67. Quest’anno il giovane padovano ha conquistato il titolo italiano under 16 alla rassegna tricolore di Parma, disputata nel mese di ottobre. Figlio d’arte di papà Gianfranco, che in carriera si è portato fino a 5,50, dalla scorsa stagione si allena sotto la guida di Marcello Palazzo dopo essere stato avviato all’attività da Marco Chiarello. Il meeting al Palaindoor di Padova è il momento agonistico dei due giorni riservati alla specialità e si svolge all’indomani della conferenza “Pole Vault Convention” che ha visto come relatori alcuni dei principali tecnici europei.

