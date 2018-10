Olimpiadi Giovanili LIVE: la seconda giornata

Notizie e risultati in aggiornamento dal day 2 dell’atletica a Buenos Aires, nella rassegna under 18 a cinque cerchi

12 Ottobre 2018

Altri cinque atleti italiani impegnati in gara-1 nella seconda giornata alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. Il vicecampione europeo under 18 del getto del peso Carmelo Musci apre con una bordata a 20,67 che vale la quarta posizione provvisoria, a 18 centimetri dal terzo posto. Per il gigante pugliese, il secondo e decisivo round sarà lunedì (ore 19.00 in Italia). Sui 5000 di marcia ancora in evidenza gli azzurri: al femminile Simona Bertini è sesta in rimonta con 23:32.30 e oltre 40 secondi di progresso. La 17enne bolognese, medaglia di bronzo quest’anno agli Europei, ora è la quinta allieva italiana di sempre e tornerà in pista martedì. Nei 2000 siepi 15° posto del siciliano Carmelo Cannizzaro (6:07.10). Poi oggi tocca alla toscana Idea Pieroni sulla pedana dell’alto (ore 20.05) per andare avanti con il piemontese Davide Favro (ore 20.20), argento europeo del lungo. Meteo non troppo diverso da quelle di ieri, almeno in partenza: nuvole, 16 gradi e 66 per cento di temperatura.

MUSCI NELLA TOP 4 DEL PESO - Se qualcuno aveva dubbi sulla condizione e sul temperamento di Carmelo Musci, al termine di una stagione lunghissima e dopo la lieve pubalgia delle scorse settimane, la risposta arriva subito. Il colosso di Bisceglie c’è e lo dimostra con una spallata di avvio a 20,67 che è il suo secondo risultato di sempre nel peso da 5 chilogrammi, a soli 27 centimetri dal formidabile 20,94 di fine agosto a Molfetta. Poi l’argento europeo, allenato dal tecnico Gaetano D’Imperio, piazza un nullo ma soprattutto altri due lanci sopra i 20 metri: 20,18 e 20,01. Al giro di boa il portacolori dell’Aden Exprivia Molfetta è quarto, vicino al terzo posto del cinese Xing Jialiang (20,85 PB) che è quindi nel mirino per un possibile assalto al podio nella gara-2 di lunedì (ore 19.00 italiane).

Più lontani i primi due, con l’argentino Nazareno Sasia che esplode a 21,94 di fronte al pubblico di casa dopo l’iniziale 21,58 (si presentava già con una netta leadership stagionale di 21,40) e il campione europeo bielorusso Aliaksei Aleksandrovich, capace di portarsi a 21,22. Dietro il vuoto, con il 18,78 da quinto posto dell’ungherese Istvan Fekete.

MARCIA: BERTINI, SESTA CON PB - Sorrisi azzurri anche oggi dai 5000 di marcia. Un grande miglioramento cronometrico per il bronzo europeo Simona Bertini che scende a 23:32.30 togliendo ben 42 secondi al primato personale di 24:14.55, realizzato meno di un mese fa a Piacenza. Non si ferma quindi la crescita della giovane emiliana dal ciuffo blu, sesta con un netto progresso come Finocchietti nella prova maschile di ieri, per diventare la quinta under 18 italiana alltime. L’ex calciatrice della Francesco Francia Bologna, allenata dal cinquantista Luca Montoleone, si rende protagonista di una gara tutta in rimonta nonostante due richiami dopo un avvio nelle retrovie, intorno alla quattordicesima posizione. Il gruppo si allunga presto sotto la spinta della cinese Xi Ricuo seguita dalla bielorussa Hanna Zubkova: entrambe viaggiano con due “rossi” al quarto chilometro, poi nel finale si fa avanti la messicana Sofia Elizabeth Ramos per il secondo posto, mentre la campionessa europea Zubkova viene clamorosamente squalificata all’inizio dell’ultimo rettilineo. Vittoria quindi all’asiatica Xi (22:23.26) davanti alla centramericana Ramos (22:29.52), terza la greca Olga Fiaska (22:46.13). Tra quattro giorni la seconda prova: martedì 16 ottobre alle ore 19.15 italiane, nella giornata conclusiva dell’atletica a Buenos Aires.

SIEPI AFRICANE - Dominio nei 2000 siepi dell’etiope Abrham Sime in 5:34.94 con quasi dieci secondi sul tunisino Ahmed Sayf Kadri (5:44.56) e per il terzo posto riesce a spuntarla il belga Louis Vandermessen (5:46.07). Un ritmo difficile da tenere per il siciliano Carmelo Cannizzaro, brillante sesto agli Europei, ma oggi l’allievo di Salvo Pisana alla Libertas Running Modica è quindicesimo in 6:07.10. Tutti i distacchi verranno azzerati nella seconda prova, la corsa campestre di lunedì, perché qui conta solo il piazzamento.

LE PROSSIME GIORNATE - Sabato 13 ottobre primo round dei 400 ostacoli con la marchigiana Emma Silvestri (19.50), vicecampionessa continentale, e dei 200 metri per la sprinter sarda Dalia Kaddari (21.10) mentre l’astista Ivan De Angelis sarà in azione alle ore 19.40. Da domenica 14 ottobre il via alla seconda fase che mette in palio le medaglie: il campione europeo under 18 dei 400 metri Lorenzo Benati tornerà in pista alle ore 21.31 italiane dopo aver fatto segnare il sesto tempo (48.58) in gara-1, invece nel disco alle 20.50 toccherà a Diletta Fortuna (per ora settima con 48,42) preceduta in pedana da Enrico Saccomano (ore 19.10, undicesimo con 51,32).

