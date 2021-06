Nembro: 3000 metri per Yeman Crippa

Giovedì il meeting in DIRETTA STREAMING su www.atletica.tv: l’azzurro primatista della specialità (7:38.27 al Golden Gala 2020) torna in pista prima del raduno in altura a Livigno. Osakue nel disco

14 Giugno 2021

di Cesare Rizzi (FIDAL Lombardia)

È Yeman Crippa l’atleta più atteso del 24esimo Meeting internazionale Città di Nembro (Bergamo), che giovedì 17 giugno, a due anni dall’ultima edizione, torna a partire dalle ore 18: la riunione è stata presentata questa sera al centro sportivo Saletti, sede di gara della rassegna organizzata dall’Atletica Saletti del presidente Alberto Bergamelli.

Il vincitore degli Europei a squadre sui 5000 metri disputerà i 3000 metri piani, previsti in chiusura di rassegna alle ore 21: si tratta di una delle specialità in cui l’alfiere delle Fiamme Oro lo scorso anno ha centrato il primato italiano con il 7:38.27 del Golden Gala. Gli obiettivi, in una gara che sarà animata anche da una delegazione di atleti keniani e che verrà lanciata dal miler bergamasco Giovanni Filippi (Us Rogno), saranno ancora di eccellente livello, a poche settimane dalle Olimpiadi di Tokyo e prima della partenza di Crippa per il raduno in altura a Livigno. Ci saranno tanti altri italiani in caccia di progressi cronometrici, tra cui Joao Bussotti (Esercito) e Yassin Bouih (Fiamme Gialle) freschi di miglioramento in Francia nei 1500 metri, ma anche il tricolore indoor della distanza Pietro Arese (Fiamme Gialle), Pietro Riva (Fiamme Oro), Mohad Abdikadar (Aeronautica), Mohamed Zerrad (Atl. Biotekna), David Nikolli (Caivano Runners), Enrico Riccobon (Atl. Brugnera Friulintagli). Non privo di nomi di spicco il 3000 femminile: presente la vincitrice 2019 Carolin Makandi Gitonga, keniana, che non avrà vita facile contro una pimpante Marta Zenoni (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter), rinfrancata dal doppio titolo tricolore promesse di Grosseto, ma anche contro l’azzurra degli Europei a squadre Micol Majori (Pro Sesto) e Martina Tozzi (Fiamme Gialle).

Da circoletto rosso pure gli 800 metri, con numerosi ottimi interpreti azzurri in un contesto che coinvolgerà anche alcuni stranieri di buon livello come l’irlandese Roland Surlis e lo sloveno Jan Vukovic, 1:46.74 e 1:47.02 quest’anno. Il nome di spicco potrebbe essere il tricolore Simone Barontini (Fiamme Azzurre), appena sceso a 1:46.63 a Sollentuna: deciderà nelle prossime ore se partecipare. Ma la gara di Nembro conterà anche su Catalin Tecuceanu (Silca Ultralite Vittorio Veneto), Gabriele Aquaro (Team-A Lombardia), Abdelhakim Elliasmine (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter). Nella gara femminile, annunciate dagli organizzatori Irene Baldessari (Esercito) ed Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre), che torna a cimentarsi sul doppio giro di pista dopo i 400 di Grosseto: a proposito di Grosseto, al via anche la campionessa promesse Laura Pellicoro (Bracco), oltre a Serena Troiani (Cus Pro Patria Milano), che vedrà le gemelle e compagne di club Virginia e Alexandra Troiani impegnate in un 400 di ottimo livello. Nel giro di pista infatti torna in gara Anna Polinari (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco) reduce dal 52.66 del titolo promesse, pronta a misurarsi con Raphaela Lukudo (Esercito). Nei 400 maschili, è da copertina il vicecampione del mondo degli 800 Amel Tuka (Bosnia), sfidato in primis da Brayan Lopez (Fiamme Azzurre) e Michele Tricca (Fiamme Gialle).

Passando alle distanze brevi, esame “sudafricano” sui 100 uomini, con Thando Dlodlo, 10.08 di PB, opposto tra gli altri ad Andrea Federici (Atl. Biotekna), Roberto Rigali (Bergamo Stars), Giovanni Galbieri (Aeronautica) e Nicholas Artuso (Fiamme Gialle). Nella prova femminile dei 100 piani è annunciata una primatista italiana della 4x100, Johanelis Herrera (Aeronautica): con lei Alessia Pavese (Aeronautica) e Chiara Melon (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco). Tra le barriere dei 100 ostacoli di nuovo in pista la tricolore promesse (con 13.34) Giulia Guarriello (Atl. Guastalla Reggiolo).

Capitolo concorsi: il disco donne ricorda molto una finale tricolore con le presenze di Daisy Osakue (Fiamme Gialle), Stefania Strumillo (Fiamme Azzurre), Valentina Aniballi (Esercito), Diletta Fortuna (Carabinieri) e Natalina Capoferri (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco); nel giavellotto, su una pedana molto performante, da segnalare il duello tra Mauro Fraresso (Fiamme Gialle) e Roberto Orlando (Atl. Virtus Lucca), anche in questo caso antipasto degli Assoluti di Rovereto (25-27 giugno); infine nel lungo donne ci saranno Elisa Naldi (Virtus Lucca) ed Eleonora Filippetto (Team Treviso) opposte alla tedesca Alexandra Wester, 6,79 di personale.

DIRETTA STREAMING - La 24esima edizione del Meeting internazionale Città di Nembro sarà trasmessa in diretta streaming su www.atletica.tv giovedì 17 giugno.

