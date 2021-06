Neka Crippa quarto nei 10.000 di Farah

A Manchester 28:00.72 per l’azzurro, il campione olimpico vince in 27:47.04

25 Giugno 2021

Serata britannica per Nekagenet Crippa. L’azzurro dell’Esercito ha chiuso al quarto posto con il crono di 28:00.72 in un 10.000 metri internazionale, nell’ambito dei campionati nazionali della Gran Bretagna, a Manchester, sul set di Mo Farah e del suo ultimo assalto (non andato a buon fine) allo standard per i Giochi di Tokyo: il campione olimpico ha completato la prova in 27:47.04, mancando il “minimo” fissato a 27:28.00. Crippa ha tenuto il passo dei migliori nei primi 4000 metri (passaggi di 5:31 ai 2000 e 11:01 al quarto chilometro), poi si è prodigato nel rientrare sugli avversari Zerei Kbrom (Norvegia), alla fine secondo in 27:57.63, e sul francese Felix Bour, terzo in 27:59.31. Per il trentino è la seconda prestazione in carriera su questa distanza, non lontano dal primato personale di 27:51.93 siglato sempre in Gran Bretagna, a Birmingham, il 5 giugno, nella serata della Coppa Europa dei 10.000, quando aveva chiuso al nono posto, a poco più di un secondo da Mo Farah.

