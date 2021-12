Napoli, riapre l’impianto indoor di Ponticelli

Torna al Palavesuvio l’atletica al coperto dopo quasi sei anni, con le prime gare della stagione disputate oggi

11 Dicembre 2021

L’atletica indoor è di nuovo a Napoli. Dopo quasi sei anni dall’ultima volta il Palavesuvio di Ponticelli è tornato oggi ad accogliere una manifestazione agonistica, con due giornate tra sabato e domenica, per l’apertura della stagione regionale. Era dal 6 febbraio del 2016 che non si svolgevano le gare nell’impianto, costituito da un anello di 160 metri oltre al rettilineo centrale, rimesso a norma grazie all’impegno della Regione Campania. L’inaugurazione della struttura risale invece agli anni Novanta e per diverse stagioni ha avuto il ruolo di punto di riferimento nel centro-sud, ospitando anche quattro edizioni dei campionati italiani indoor di prove multiple.

A dare il via alla ripresa dell’attività nel weekend è un evento fortemente voluto dall’Asc, l’ente di promozione sportiva di cui è dirigente Ciro Improta, vicepresidente vicario FIDAL Campania. Presenti tra gli altri Bruno Fabozzi, presidente del Comitato regionale, e la vicepresidente Amalia Di Martino insieme all’assessore allo sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante. Nel primo pomeriggio di sfide, dedicate alle categorie assolute e promozionali, successi nei 60 metri della promessa Simone Punzo (Atl. Leggera Portici, 7.11) e della junior siciliana Gaia Denaro (Atl. Iblea 2012) con 8.04, invece sui 400 per l’allievo Giovan Battista Maietta (Atl. Marcianise, 54.6) e Sara Smelzo (Hippos Campi Flegrei, 1:07.3). In tutto quasi 300 gli atleti-gara iscritti nel fine settimana, mentre la mattinata di domenica prevede le competizioni assolute di 200 e 800 metri, 2000 di marcia e nel salto in lungo. [RISULTATI]

Sempre domenica aprirà in Toscana il nuovo impianto indoor di Venturina Terme, nel territorio comunale di Campiglia Marittima (Livorno), con un rettilineo coperto di 50 metri nei padiglioni del polo fieristico dove si disputeranno le gare per le categorie cadetti e ragazzi di velocità, ostacoli, salto in alto e getto del peso.

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it