Napoli: 200 giorni alle Universiadi 2019

Al via il countdown per la rassegna mondiale universitaria della prossima estate in Campania. Nell’evento promozionale alla stazione ferroviaria, presenti gli azzurrini dell’atletica Di Cerbo e Marasco.

16 Dicembre 2018

Il conto alla rovescia per le Universiadi segna meno 200 giorni al via. La stazione ferroviaria centrale di Napoli, sabato 15 dicembre, ha ospitato uno stand dove si sono alternate le dimostrazioni di alcuni degli sport che saranno protagonisti a Napoli 2019. L’evento di avvicinamento alla rassegna mondiale universitaria, che si terrà a Napoli e in alcune città della Campania dal 3 al 14 luglio del prossimo anno, è stato organizzato in collaborazione con il Comitato Regionale CONI. Alla giornata dedicata al “countdown” hanno partecipato nei vari appuntamenti tanti atleti ed ex atleti di diverse discipline incluse nel programma delle Universiadi.

Un posto speciale è stato riservato all’atletica con due giovani azzurri come il 17enne astista Simone Di Cerbo, primatista italiano allievi con 5,12, e il 18enne Alessandro Marasco, atterrato quest’anno a 7,44 nel salto in lungo. Entrambi si sono esibiti in alcuni gesti tecnici delle loro specialità, di fronte ai viaggiatori della Stazione Centrale di Napoli dove una grande sagoma in polistirolo con la scritta “200” ha richiamato l’attenzione. Tra i presenti Sandro Del Naia, presidente FIDAL Campania, e i suoi diretti collaboratori federali Maurizio Marino, Marco Piscopo ed Enzo Miceli. Le gare di atletica per le Universiadi 2019 sono previste dall’8 al 13 luglio allo stadio San Paolo di Napoli.

(da comunicato CR FIDAL Campania)

