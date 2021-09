Montagna Master, pioggia di medaglie ai Mondiali

A Telfes (Austria) 9 ori, 9 argenti e 8 bronzi per gli atleti italiani

06 Settembre 2021

Trasferta di successo ai Campionati Mondiali Master di corsa in montagna. Nella ventesima edizione della rassegna disputata sabato 4 settembre sul percorso di sola salita a Telfes, in Austria, gli atleti italiani hanno conquistato 26 volte il podio: 9 ori, 9 argenti e 8 bronzi, per il secondo posto nel medagliere alle spalle della Germania. Tre le vittorie individuali e sei quelle di squadra, con la tripletta nella gara M70 che ha visto di nuovo al primo posto Adolfo Accalai (Atl. Avis Castel San Pietro). Ennesima conferma anche per don Franco Torresani (Atl. Paratico, M55), il sacerdote della corsa in montagna, autore del miglior crono sulla distanza più breve di 7,4 km con dislivello positivo di 775 metri partita dalla stazione intermedia di Froneben per arrivare al Kreuzjoch, a 2136 metri di quota. Il tracciato più lungo, di 11,5 km con 1157 metri “up” era invece riservato alle categorie maschili fino alla M50 in cui è riuscito a imporsi il veneto Daniele De Colò. Per la seconda volta l’evento si è svolto nella valle dello Stubai, dopo quella del 2014, mentre la prossima edizione è in programma tra un anno a Tipperary, in Irlanda, sempre all’inizio di settembre. L’appuntamento più immediato è invece tra pochi giorni, il 18 e 19 settembre in Val Tramontina che accoglierà gli Europei Master di corsa in montagna, trail e nordic walking nelle Dolomiti Friulane fra Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto, in provincia di Pordenone.

ORO (9)

M50: Daniele De Colò

squadra M50: Daniele De Colò, Lorenzo Trincheri (Marathon Club Imperia), Cristian Badini (Atl. Paratico)

M55: Franco Torresani (Atl. Paratico)

squadra M55: Franco Torresani (Atl. Paratico), Luigi De Franceschi (Salento is Running), Bruno Stanga (Tenno)

squadra M60: Luigi Bortoluzzi (Atl. Dolomiti Belluno), Michael Mair, Stefano Valotti (Atl. Rebo Gussago)

M70: Adolfo Accalai (Atl. Avis Castel San Pietro)

squadra M70: Adolfo Accalai (Atl. Avis Castel San Pietro), Pierino Barbonetti (Runners Chieti), Aurelio Moscato (Pol. Libertas Cernuschese)

squadra W50: Maria Pia Chemello (Sport Race), Maria Cristina Guzzi (Atl. San Marco Us Acli), Nives Carobbio (Atl. Paratico)

squadra W65: Silvia Bolognesi (Cambiaso Risso Running Team), Iole Ronchi (Atl. Lumezzane), Maria Grazia Boesi (Atl. Paratico)

ARGENTO (9)

M65: Peter Steinhauser (Telmekom Team Südtirol)

M70: Pierino Barbonetti (Runners Chieti)

M75: Claudio Milan (Atl. Susa Adriano Aschieris)

squadra M75: Claudio Milan (Atl. Susa Adriano Aschieris), Walter Bianchi (Atletica 75 Cattolica), Delfino Zuin (Atl. San Martino)

W45: Giovanna Ricotta

squadra W45: Giovanna Ricotta, Monica Giordani (Lagarina Crus Team), Monica Dossi (Lagarina Crus Team)

W50: Maria Pia Chemello (Sport Race)

squadra W55: Cristina De Rocco (Atl. Castello), Paola Mazzucchelli (Atl. Paratico), Salve Valeria Torri (Atl. Paratico)

W65: Silvia Bolognesi (Cambiaso Risso Running Team)

BRONZO (8)

squadra M35: Massimo Mei (Atl. Castello), Giuliano Moser (Atl. Clarina Trentino), Marino Ancelsti (Atletica 3V)

squadra M45: Silvio Balzaretti (Atl. Monterosa Fogu Arnad), Alessandro Collerone, Giuseppe Antonini (Atl. Paratico)

M50: Lorenzo Trincheri (Marathon Club Imperia)

M55: Luigi De Franceschi (Salento is Running)

M60: Luigi Bortoluzzi (Atl. Dolomiti Belluno)

squadra M65: Peter Steinhauser (Telmekom Team Südtirol), Luciano Moser (Atl. Clarina Trentino), Silvano Rigoni (Aaa Malo)

M70: Aurelio Moscato (Pol. Libertas Cernuschese)

squadra W60: Monica Casadio (Gpa Lughesina), Maria Luise Palma (Amateur Sc Berg), Carla Vitella (Sport Race)

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it